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2020-05-08T16:08
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В ЦБ допустили снижение ключевой ставки в июне
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РИА Новости

В ЦБ допустили снижение ключевой ставки в июне

16:08 08.05.2020
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Банк России допускает вариант снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, то есть, на 1 процентный пункт, на следующем заседании в июне, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается нашего шага по ключевой ставке. Я хочу вам сказать, что и на последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможное снижение на 100 базисных пунктов. Я допускаю, что если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 базисных пунктов также будет рассматриваться, безусловно, в числе других альтернатив (в июне - ред.)", - сказала она в ходе онлайн-пресс-конференции.
Здание Центрального банка РФ
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"И принимая решение, мы как всегда будем оценивать весь комплекс факторов, всю текущую ситуацию, наши прогнозы по динамике экономики и инфляции, и в том числе будем учитывать и оценивать, как финансовая система, банки могут адаптироваться к большим изменениям ключевой ставки, учитывая, что у них большая доля и кредитов... выданы или получены по фиксированным ставкам. Будем все это оценивать и принимать решение", - добавила она.
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РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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