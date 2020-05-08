В ЦБ допустили снижение ключевой ставки в июне

"Что касается нашего шага по ключевой ставке. Я хочу вам сказать, что и на последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможное снижение на 100 базисных пунктов. Я допускаю, что если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 базисных пунктов также будет рассматриваться, безусловно, в числе других альтернатив (в июне - ред.)", - сказала она в ходе онлайн-пресс-конференции.

"И принимая решение, мы как всегда будем оценивать весь комплекс факторов, всю текущую ситуацию, наши прогнозы по динамике экономики и инфляции, и в том числе будем учитывать и оценивать, как финансовая система, банки могут адаптироваться к большим изменениям ключевой ставки, учитывая, что у них большая доля и кредитов... выданы или получены по фиксированным ставкам. Будем все это оценивать и принимать решение", - добавила она.