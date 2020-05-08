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2020-05-08T17:19
https://ria.ru/20200508/1571170205.html
В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник
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РИА Новости

В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник

16:08 08.05.2020 (обновлено: 17:19 08.05.2020)
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© РИА НовостиСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости
УФА, 8 мая — РИА Новости. Девятилетнего мальчика, пропавшего в Башкирии в апреле, нашли мертвым, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Найдено тело ребенка далеко от места, где он пропал. Предположительно, мальчик мог утонуть в реке, уровень которой поднялся из-за половодья. Течением его унесло. Это несчастный случай", — сказал собеседник агентства.

Мальчик пропал 22 апреля в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района после того, как вышел из дома своего деда, где был в гостях вместе с родителями. Родители, заметив отсутствие ребенка, начали его искать, а затем обратились в полицию.
В поисках мальчика участвовали почти 200 человек: полицейские, спасатели и жители села. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.
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