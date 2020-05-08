В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник

"Найдено тело ребенка далеко от места, где он пропал. Предположительно, мальчик мог утонуть в реке, уровень которой поднялся из-за половодья. Течением его унесло. Это несчастный случай", — сказал собеседник агентства.

Мальчик пропал 22 апреля в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района после того, как вышел из дома своего деда, где был в гостях вместе с родителями. Родители, заметив отсутствие ребенка, начали его искать, а затем обратились в полицию.