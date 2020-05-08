В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник

УФА, 8 мая — РИА Новости. Девятилетнего мальчика, пропавшего в Башкирии в апреле, нашли мертвым, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"Найдено тело ребенка далеко от места, где он пропал. Предположительно, мальчик мог утонуть в реке, уровень которой поднялся из-за половодья. Течением его унесло. Это несчастный случай", — сказал собеседник агентства.
Мальчик пропал 22 апреля в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района после того, как вышел из дома своего деда, где был в гостях вместе с родителями. Родители, заметив отсутствие ребенка, начали его искать, а затем обратились в полицию.
В поисках мальчика участвовали почти 200 человек: полицейские, спасатели и жители села. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.
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