Трамп прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес Байдена

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что обвинения в домогательствах в адрес его главного оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена являются неправдой.
"Это битва, в которой ему придется сражаться. У меня было много ложных обвинений. Может, это ложное обвинение. Честно говоря, я надеюсь, что это так и есть. Ради него самого", - сказал он в пятницу в эфире телеканала Fox News.
Ранее экс-сотрудница Джо Байдена Тара Рид написала на него жалобу в полицию Вашингтона, обвинив его в сексуальных домогательствах. Рид утверждает, что Байден домогался ее в 1993 году, когда еще работал сенатором. По ее словам, инцидент произошел в коридоре сената США, где Байден положил руку под юбку предполагаемой жертве и совершил действия сексуального характера. Позднее она заявила, что Байден ее изнасиловал. Байден отверг обвинения в свой адрес, назвав их ложными.