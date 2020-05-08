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2020-05-08T15:59
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Трамп прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес Байдена
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РИА Новости

Трамп прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес Байдена

15:59 08.05.2020
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© REUTERS / Carlos BarriaКандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в городе Уилмингтон, Делавэр
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в городе Уилмингтон, Делавэр
© REUTERS / Carlos Barria
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что обвинения в домогательствах в адрес его главного оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена являются неправдой.
"Это битва, в которой ему придется сражаться. У меня было много ложных обвинений. Может, это ложное обвинение. Честно говоря, я надеюсь, что это так и есть. Ради него самого", - сказал он в пятницу в эфире телеканала Fox News.
Ранее экс-сотрудница Джо Байдена Тара Рид написала на него жалобу в полицию Вашингтона, обвинив его в сексуальных домогательствах. Рид утверждает, что Байден домогался ее в 1993 году, когда еще работал сенатором. По ее словам, инцидент произошел в коридоре сената США, где Байден положил руку под юбку предполагаемой жертве и совершил действия сексуального характера. Позднее она заявила, что Байден ее изнасиловал. Байден отверг обвинения в свой адрес, назвав их ложными.
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Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
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