В парке Сингапура робот будет призывать людей сохранять дистанцию

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Власти Власти Сингапура запустили в одном из парков страны пилотный проект, в рамках которого планируется оповещать людей о необходимости соблюдения безопасной дистанции из-за коронавируса COVID-19 при помощи четвероногого робота Spot, сообщает сингапурское Агентство по технологиям.

Как говорится в сообщении ведомства, с 8 мая четвероногий робот начнет курсировать на трехкилометровом участке в парке Bishan-Ang Mo Kio "в часы наименьшей загрузки". Робот будет "транслировать записанное сообщение, чтобы напомнить посетителям парка о мерах по соблюдению безопасной дистанции". Кроме того, робот, оборудованный камерами, будет собирать информацию для оценки числа посетителей парка. Для отслеживания или распознания людей и сбора личных данных эти камеры использоваться не будут.

Предполагается, что пилотный проект продлится две недели. В случае его успеха власти рассмотрят возможность применения робота в парке в часы пик утром и вечером. Кроме того, робота впоследствии могут также направить в другие парки Сингапура.

Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты. По состоянию на 8 мая в стране выявлено более 21 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, скончались 20 человек. За сутки число заболевших составило 768 человек.