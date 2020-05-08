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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:58
https://ria.ru/20200508/1571169389.html
В парке Сингапура робот будет призывать людей сохранять дистанцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565052156_0:0:2049:1152_1036x0_80_0_0_669efd32294571989bf98f455cdd7e84.jpg
РИА Новости

В парке Сингапура робот будет призывать людей сохранять дистанцию

15:58 08.05.2020
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CC BY 2.0 / LWYang / Garden by the Bay"Сады у залива" в Сингапуре
Сады у залива в Сингапуре
CC BY 2.0 / LWYang / Garden by the Bay
"Сады у залива" в Сингапуре. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Власти Сингапура запустили в одном из парков страны пилотный проект, в рамках которого планируется оповещать людей о необходимости соблюдения безопасной дистанции из-за коронавируса COVID-19 при помощи четвероногого робота Spot, сообщает сингапурское Агентство по технологиям.
Как говорится в сообщении ведомства, с 8 мая четвероногий робот начнет курсировать на трехкилометровом участке в парке Bishan-Ang Mo Kio "в часы наименьшей загрузки". Робот будет "транслировать записанное сообщение, чтобы напомнить посетителям парка о мерах по соблюдению безопасной дистанции". Кроме того, робот, оборудованный камерами, будет собирать информацию для оценки числа посетителей парка. Для отслеживания или распознания людей и сбора личных данных эти камеры использоваться не будут.
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Предполагается, что пилотный проект продлится две недели. В случае его успеха власти рассмотрят возможность применения робота в парке в часы пик утром и вечером. Кроме того, робота впоследствии могут также направить в другие парки Сингапура.
Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты. По состоянию на 8 мая в стране выявлено более 21 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, скончались 20 человек. За сутки число заболевших составило 768 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сингапур (страна)В мире
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