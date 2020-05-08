Минтранс разъяснил новые правила расследования авиапроисшествий

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Новые правила расследования авиапроисшествий в РФ не предусматривают концептуальных изменений: до создания Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов их по-прежнему проводит Межгосударственный авиационный комитет ( Новые правила расследования авиапроисшествий в РФ не предусматривают концептуальных изменений: до создания Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов их по-прежнему проводит Межгосударственный авиационный комитет ( МАК ), сообщили журналистам в российском Минтрансе.

Минтранс РФ ранее опубликовал проект постановления правительства, который утверждает правила расследования авиационных происшествий и инцидентов в РФ.

В документе сказано, что такие расследования организует и проводит уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с участием Росавиации и других заинтересованных ведомств и организаций РФ. В проекте не упоминается Международное бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов, которое создается для замены МАК. Газета "Ведомости" в связи с этим написала, что правительство хочет поручить расследование авиакатастроф Росавиации.

"Концептуальных изменений проект постановления не предусматривает. Правила приводятся в соответствие с приложением 13 к конвенции о международной гражданской авиации. Согласно проекту правил, расследование авиапроисшествий и серьезных инцидентов с воздушными судами на территории России организует и проводит уполномоченный на это орган с участием Росавиации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций", - сказали в Минтрансе.

"До создания Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов таким уполномоченным органом является МАК, в порядке, установленном российским законодательством. Законопроект о ратификации соглашения о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов внесен в правительство РФ", - добавили в министерстве.