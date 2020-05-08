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2020-05-08T15:57
https://ria.ru/20200508/1571169244.html
Минтранс разъяснил новые правила расследования авиапроисшествий
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РИА Новости

Минтранс разъяснил новые правила расследования авиапроисшествий

15:57 08.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Новые правила расследования авиапроисшествий в РФ не предусматривают концептуальных изменений: до создания Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов их по-прежнему проводит Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщили журналистам в российском Минтрансе.
Минтранс РФ ранее опубликовал проект постановления правительства, который утверждает правила расследования авиационных происшествий и инцидентов в РФ.
В документе сказано, что такие расследования организует и проводит уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с участием Росавиации и других заинтересованных ведомств и организаций РФ. В проекте не упоминается Международное бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов, которое создается для замены МАК. Газета "Ведомости" в связи с этим написала, что правительство хочет поручить расследование авиакатастроф Росавиации.
"Концептуальных изменений проект постановления не предусматривает. Правила приводятся в соответствие с приложением 13 к конвенции о международной гражданской авиации. Согласно проекту правил, расследование авиапроисшествий и серьезных инцидентов с воздушными судами на территории России организует и проводит уполномоченный на это орган с участием Росавиации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций", - сказали в Минтрансе.
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"До создания Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов таким уполномоченным органом является МАК, в порядке, установленном российским законодательством. Законопроект о ратификации соглашения о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов внесен в правительство РФ", - добавили в министерстве.
Россия и Армения в 2018 году подписали соглашение о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов. В данный момент расследованием авиакатастроф на территории 11 стран бывшего СССР занимается МАК. Предполагается, что Россия выйдет из соглашения об этом комитете.
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РоссияМАКФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
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