Правительство одобрило выделение субсидий авиакомпаниям

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг приняло проект постановления о предоставлении российским авиакомпаниям субсидий в размере 23,4 миллиарда рублей для частичной компенсаций их расходов на фоне распространения коронавируса, сообщается на сайте кабмина.

Президент России Владимир Путин ранее предложил направить более 23 миллиардов рублей на поддержку авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса. Затем Минтранс РФ подготовил соответствующие документы.

"Во исполнение поручения президента России Минтрансом подготовлен проект постановления, предусматривающий выделение Росавиации бюджетных ассигнований в размере 23,4 миллиарда рублей в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям... Принять проект постановления правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Проект также предусматривает утверждение правил предоставления субсидий.

Отмечается, что принятие проекта постановления и предоставление субсидий обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний в период действия мер, направленных на ограничение пассажирских перевозок, и сохранение кадров в гражданской авиации.