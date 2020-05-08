Набиуллина назвала уровень российского госдолга одним из самых низких

"У нас действительно достаточно низкий долг, один из самых низких среди всех стран мира. И, безусловно, у нас есть потенциал и возможность некоторым образом увеличить госдолг. Но, тем не менее, низкий госдолг – это наше конкурентное преимущество, это то, что позволяет нам чувствовать себя устойчивыми, стабильными, вне зависимости от изменения внешней конъюнктуры, и это создает дополнительную устойчивость, дополнительную безопасность для нашей экономики", - сказала Набиуллина.