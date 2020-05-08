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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:53
https://ria.ru/20200508/1571168878.html
Число зараженных коронавирусом в ЛНР выросло до 232 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303675_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_b53322fa2276c8c5a011777c28a30f12.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в ЛНР выросло до 232 человек

15:53 08.05.2020
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© РИА НовостиЛуганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 232, сообщила в пятницу на брифинге министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории республики до 13 мая. Минздрав заявил 5 мая, что в ЛНР выявлены 162 заболевших, 12 человек уже выздоровели, двое пациентов скончались, один из них от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения.
"На сегодняшний день (в ЛНР - ред.) зарегистрировано 232 случая инфекции", - сообщила Пащенко.
Министр уточнила, что за сутки в республике выявили 29 зараженных коронавирусом нового типа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Луганская Народная РеспубликаВОЗВ мире
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