Число зараженных коронавирусом в ЛНР выросло до 232 человек

Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории республики до 13 мая. Минздрав заявил 5 мая, что в ЛНР выявлены 162 заболевших, 12 человек уже выздоровели, двое пациентов скончались, один из них от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения.