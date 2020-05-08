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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:52
https://ria.ru/20200508/1571168794.html
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570082194_0:293:3120:2048_1036x0_80_0_0_3738fccb83bebca0bbc8bba87cd3198c.jpg
РИА Новости

В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч

15:52 08.05.2020
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© REUTERS / Rafael MarchanteМедицинские работники в больнице Санта-Мария в Лиссабоне, Португалия
Медицинские работники в больнице Санта-Мария в Лиссабоне, Португалия
© REUTERS / Rafael Marchante
Медицинские работники в больнице Санта-Мария в Лиссабоне, Португалия
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 553 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 27 268, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным на 8 мая, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 1114 (9 человек за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 164 человека, до 2422.
Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 15 809 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 639 человек.
В четверг, 30 апреля, премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил, что с 4 мая в стране начнет действовать режим повышенной готовности – вместо ранее действовавшего режима ЧП, что означает постепенное ослабление карантинных мер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу КоштаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПортугалияВ мире
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