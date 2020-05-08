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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:51
https://ria.ru/20200508/1571168721.html
Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571155242_0:34:2900:1665_1036x0_80_0_0_e8572290d132d8dac8c47c5dbb7b8886.jpg
РИА Новости

Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых

15:51 08.05.2020
22759
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ученые считают, что тяжесть заболевания коронавирусной инфекцией зависит от генетических мутаций, сообщает AP.
Отмечается, что сложные случаи заболевания встречаются в том числе у молодых и ранее здоровых людей, которые не входили в группу риска.
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"Тот, кто мог бы пробежать марафон в октябре 2019 года, а в апреле 2020 года находится в реанимации, интубации и вентиляции", - отметил руководитель исследовательской группы Жан-Лоран Казанова.
Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной тяжелых случаев коронавируса у молодых пациентов могут быть специфические мутации, влияющие на иммунную систему человека.
Предполагается, что данные изменения никак не проявляют себя до заражения коронавирусом.
Специалисты подчеркивают, что сходная ситуация наблюдается и в случае других инфекций, поскольку различия в генах обуславливают уязвимость для целого ряда инфекционных заболеваний, включая грипп или вирусный энцефалит.
По данным ученых, существует огромное количество препаратов, нацеленных на определенные участки ДНК, которые могли бы использоваться, чтобы модифицировать работу генов в случае с коронавирусом. Тем не менее, специалисты предупреждают, что есть опасность такого варианта борьбы с вирусом, связанная с рисками побочных эффектов как реакции на вмешательство в генетику.
Пандемии COVID-19 оказались подвержены почти все страны. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,6 миллиона человек, свыше 254 тысяч погибли.
В России общее количество инфицированных достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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