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В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
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РИА Новости

В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии

15:47 08.05.2020 (обновлено: 17:31 08.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
УФА, 8 мая — РИА Новости. Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
Ранее следствие сообщало, что предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 40-летнему жителю Оренбургской области. Источник агентства сообщал, что обвиняемым в педофилии против троих детей является иеромонах Климент (в миру — Кораблев). После этого епархия отстранила Кораблева от священнослужения на время следствия.

"Подозреваемый арестован на два месяца, идут следственные мероприятия", — сказал представитель областного Следкома.

Другой источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что "священник свою вину не признает, все отрицает".
Это не первый случай обвинения священнослужителя в Оренбуржье в совершении полового преступления в отношении детей. Ранее глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь Елена Стремская и ее муж по подозрению в незаконном лишении свободы несовершеннолетних. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.
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иеромонах Климент (Кораблев)Николай СтремскийОренбургская областьПроисшествия
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