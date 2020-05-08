В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии

УФА, 8 мая — РИА Новости. Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
Ранее следствие сообщало, что предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 40-летнему жителю Оренбургской области. Источник агентства сообщал, что обвиняемым в педофилии против троих детей является иеромонах Климент (в миру — Кораблев). После этого епархия отстранила Кораблева от священнослужения на время следствия.
"Подозреваемый арестован на два месяца, идут следственные мероприятия", — сказал представитель областного Следкома.
Другой источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что "священник свою вину не признает, все отрицает".
Это не первый случай обвинения священнослужителя в Оренбуржье в совершении полового преступления в отношении детей. Ранее глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь Елена Стремская и ее муж по подозрению в незаконном лишении свободы несовершеннолетних. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.