Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:46
https://ria.ru/20200508/1571168425.html
Пандемия коронавируса дала шанс для солидарности наций, считает Небензя
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_0:97:2048:1249_1036x0_80_0_0_23eac64cef8441e6e848b6ccd12da193.jpg
РИА Новости

Пандемия коронавируса дала шанс для солидарности наций, считает Небензя

15:46 08.05.2020
105
© РИА Новости / Сергей ГунеевЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пандемия коронавируса превратилась в глобальный вызов всему человечеству и дала шанс для проявления солидарности и сотрудничества наций, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Пандемия коронавируса, которая превратилась в глобальный вызов всему человечеству, - не только испытание, но и шанс для проявления солидарности и время для сотрудничества наций", - сказал Небензя, выступая в ходе прямой трансляции старта международного проекта "Музыка мира" к 75-летию Победы над фашизмом.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Вчера, 07:50Распространение нового коронавируса
Генсек ООН выступил против ненавистнических высказываний на фоне пандемии
"Во время Великой Отечественной войны музыка придавала сил, звала в бой, вселяла надежду в сердца людей и в тылу, и на фронте. Проект "Музыка мира" играет важную роль в сохранении священной памяти о войне, а также в укреплении международной солидарности. Искусство, не знающее ни территориальных границ, ни национальных рамок, обладает воистину великой объединяющей силой", - подчеркнул постпред РФ при ООН.
Основной музыкальной темой международного проекта "Музыка мира" стала "Симфония №7" русского композитора Дмитрия Шостаковича, написанная в 1942 году во время блокады Ленинграда. "Седьмая симфония Шостаковича навсегда стала гимном непокоренного блокадного Ленинграда и символом триумфа над нацизмом. Мы преклоняемся перед всеми, кто своим мужеством и самоотверженным служением Родине подарил нам мир и свободу", - заявил Небензя.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
240006
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Василий НебензяООНДмитрий ШостаковичОбщество
Рекомендуем
Знак процента на витрине
Вклады россиян в апреле выросли на 0,8 процента
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Экономическая активность в России стабилизировалась, заявила Набиуллина
Статуи Фемиды
Московские суды будут работать с ограничениями до 31 мая
Тест на коронавирус
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 260
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте
Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль призвал после пандемии провести оптимизацию больниц "наоборот"
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Нарышкин отметил вклад советской разведки в разгром гитлеровской Германии
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Петербурге умерли четыре пациента с коронавирусом
Самолет
Правительство одобрило выделение субсидий авиакомпаниям
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в городе Уилмингтон, Делавэр
Трамп прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес Байдена
Медицинские работники в больнице Санта-Мария в Лиссабоне, Португалия
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина назвала уровень российского госдолга одним из самых низких
Здание посольства России в Пекине
Российские дипломаты в Китае возложили венок к мемориалу советским воинам
Кресла для судей в зале заседаний
В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
Полпред в УрФО попросил правительство поддержать "Уральские авиалинии"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
Лента новостейМолния