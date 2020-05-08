Пандемия коронавируса дала шанс для солидарности наций, считает Небензя

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пандемия коронавируса превратилась в глобальный вызов всему человечеству и дала шанс для проявления солидарности и сотрудничества наций, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Пандемия коронавируса, которая превратилась в глобальный вызов всему человечеству, - не только испытание, но и шанс для проявления солидарности и время для сотрудничества наций", - сказал Небензя, выступая в ходе прямой трансляции старта международного проекта "Музыка мира" к 75-летию Победы над фашизмом.
"Во время Великой Отечественной войны музыка придавала сил, звала в бой, вселяла надежду в сердца людей и в тылу, и на фронте. Проект "Музыка мира" играет важную роль в сохранении священной памяти о войне, а также в укреплении международной солидарности. Искусство, не знающее ни территориальных границ, ни национальных рамок, обладает воистину великой объединяющей силой", - подчеркнул постпред РФ при ООН.
Основной музыкальной темой международного проекта "Музыка мира" стала "Симфония №7" русского композитора Дмитрия Шостаковича, написанная в 1942 году во время блокады Ленинграда. "Седьмая симфония Шостаковича навсегда стала гимном непокоренного блокадного Ленинграда и символом триумфа над нацизмом. Мы преклоняемся перед всеми, кто своим мужеством и самоотверженным служением Родине подарил нам мир и свободу", - заявил Небензя.
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