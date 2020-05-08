Пандемия коронавируса дала шанс для солидарности наций, считает Небензя

"Пандемия коронавируса, которая превратилась в глобальный вызов всему человечеству, - не только испытание, но и шанс для проявления солидарности и время для сотрудничества наций", - сказал Небензя, выступая в ходе прямой трансляции старта международного проекта "Музыка мира" к 75-летию Победы над фашизмом.

"Во время Великой Отечественной войны музыка придавала сил, звала в бой, вселяла надежду в сердца людей и в тылу, и на фронте. Проект "Музыка мира" играет важную роль в сохранении священной памяти о войне, а также в укреплении международной солидарности. Искусство, не знающее ни территориальных границ, ни национальных рамок, обладает воистину великой объединяющей силой", - подчеркнул постпред РФ при ООН.