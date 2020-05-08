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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:44
https://ria.ru/20200508/1571168235.html
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 260
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Финляндии число жертв коронавируса достигло 260

15:44 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрированы 65 новых случаев коронавируса, пять человек умерли за сутки, сообщает в пятницу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
В четверг сообщалось о 5673 случаях заболевания.
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"В Финляндии 8 мая всего 5738 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении. Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4057 человек.
По данным на 15.15 пятницы, 169 человек находились в больнице, из них 45 в реанимации, 260 умерли. Средний возраст погибших 84 года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗФинляндияВ мире
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