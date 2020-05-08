В Финляндии число жертв коронавируса достигло 260

"В Финляндии 8 мая всего 5738 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении. Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4057 человек.

По данным на 15.15 пятницы, 169 человек находились в больнице, из них 45 в реанимации, 260 умерли. Средний возраст погибших 84 года.