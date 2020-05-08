В Финляндии число жертв коронавируса достигло 260

ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрированы 65 новых случаев коронавируса, пять человек умерли за сутки, сообщает в пятницу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
В четверг сообщалось о 5673 случаях заболевания.
10 апреля, 13:21РИА НаукаСоставлена детальная карта генома нового коронавируса
"В Финляндии 8 мая всего 5738 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении. Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4057 человек.
По данным на 15.15 пятницы, 169 человек находились в больнице, из них 45 в реанимации, 260 умерли. Средний возраст погибших 84 года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.