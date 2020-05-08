Московские суды будут работать с ограничениями до 31 мая

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Столичные суды до 31 мая сохранят ограничения, введенные для борьбы с распространением Столичные суды до 31 мая сохранят ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса , послабления будут только в случае улучшения эпидемиологической обстановки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова

"Доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации, по-прежнему ограничен – до 31 мая. В случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки об изменении режимы работы судов общей юрисдикции будет сообщено дополнительно", - сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что вход в суд будет осуществляться строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки). Рассматриваться будут неотложные дела с учетом фактических обстоятельств дела.

Первоначально ограничения в работе столичных судов по коронавирусу были введены с 8 апреля по 11 мая.