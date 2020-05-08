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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:42
https://ria.ru/20200508/1571168067.html
Московские суды будут работать с ограничениями до 31 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:162:1738:1141_1036x0_80_0_0_6fd903b799e71f0fb003cd6ae18332b2.jpg
РИА Новости

Московские суды будут работать с ограничениями до 31 мая

15:42 08.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуи Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Столичные суды до 31 мая сохранят ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, послабления будут только в случае улучшения эпидемиологической обстановки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
"Доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации, по-прежнему ограничен – до 31 мая. В случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки об изменении режимы работы судов общей юрисдикции будет сообщено дополнительно", - сказала она.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Вчера, 11:17Распространение нового коронавируса
Володин заявил об эффективности ограничений по коронавирусу в Москве
Пресс-секретарь добавила, что вход в суд будет осуществляться строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки). Рассматриваться будут неотложные дела с учетом фактических обстоятельств дела.
Первоначально ограничения в работе столичных судов по коронавирусу были введены с 8 апреля по 11 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ульяна СолоповаМоскваОбщество
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