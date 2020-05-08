Полпред в УрФО попросил правительство поддержать "Уральские авиалинии"

"Уральские авиалинии" обратились к полпреду, он подписал обращение на имя председателя правительства РФ с просьбой поддержать. Речь шла о том, чтобы банки, которые работают с авиакомпанией, не сокращали лимиты финансирования, которые были определены", - сказали в полпредстве.