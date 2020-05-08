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2020-05-08T15:42
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Полпред в УрФО попросил правительство поддержать "Уральские авиалинии"
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РИА Новости

Полпред в УрФО попросил правительство поддержать "Уральские авиалинии"

15:42 08.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов обратился в правительство РФ с просьбой не сокращать лимит финансирования авиакомпании "Уральские авиалинии", чьи доходы упали из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в аппарате полпреда.
"Уральские авиалинии" обратились к полпреду, он подписал обращение на имя председателя правительства РФ с просьбой поддержать. Речь шла о том, чтобы банки, которые работают с авиакомпанией, не сокращали лимиты финансирования, которые были определены", - сказали в полпредстве.
Там отметили, что Цуканов на эту тему также провел беседы с главой Сбербанка Германом Грефом и председателем правления ВТБ Андреем Костиным. По данным собеседницы агентства, "речь идет о миллиардах рублей" поддержки.
Самолеты "Уральских авиалиний" с 10 апреля доставляют российских граждан из-за границы в регионы России. По итогам апреля авиакомпания выполнила 18 эвакуационных рейсов и перевезла 2990 пассажиров, среди них 1046 иностранных граждан, которые были вывезены из России и 1944 россиянина, которые вернулись в РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСбербанк РоссииУральские авиалинииВТБНиколай ЦукановГерман ГрефЭкономика
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