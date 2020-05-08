Россияне подали на реструктуризацию кредитов 1,4 миллиона заявок

"Граждане подали миллион 400 тысяч заявок на реструктуризацию. Прирост с 22 апреля составил примерно 400 тысяч. Самый высокий уровень одобрения заявок на кредитные каникулы по закону — по ипотеке, он составляет 80%. Ниже всего процент одобрения по автокредитам — около 20%", - сообщила Набиуллина.