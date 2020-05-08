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2020-05-08T17:13
https://ria.ru/20200508/1571167767.html
Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
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РИА Новости

Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море

15:39 08.05.2020 (обновлено: 17:13 08.05.2020)
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© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море
© Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS Kent
Эсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Читатели американского сайта Breitbart прокомментировали появление ударной группы кораблей НАТО в Баренцевом море.
Пользователи по-разному отнеслись к действиям американского флота. Часть комментаторов приветствовала заход кораблей в Баренцево море, однако многие сочли этот шаг неуместным.
"Россия — наша естественная союзница. И была бы ею и поныне, если бы Билл Клинтон не поддержал в Боснии мусульман и не бомбил Сербию", — написал Quazoid.
"Очень красноречиво, что тотемный зверь русских — медведь. Они совершенно непредсказуемы, и им нельзя доверять", — отметил комментатор под ником Victor.
"Надо с ними дружить, а не толкать в объятья красного Китая", — посоветовал Pochemunyet.
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Tony Dartford назвал проблемой США Китай. Россия же, по его словам, не представляет угрозы.
"Проблема — это коммунисты/социалисты", — ответил ему Roy Bean, уточнив, что не имеет значения, где они находятся: за границей или в американском конгрессе.
По мнению пользователя под ником David, в коммунисты можно записать всю Демократическую партию.
Pochemunyet возразил, что в России партии с коммунистической идеологией уже несколько десятков лет не у власти. Он добавил, что бывал в России много раз и увидел, что "качество жизни по сравнению с советскими временами просто взлетело".
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Milan, в свою очередь, заявил, что серьезная проблема для США — это "глубинное государство", а не Россия.
А пользователь с ником Vladimir Lenin упрекнул в безумии "деревенских дурачков, которые вряд ли могут показать на глобусе Россию".
"Заход этих кораблей в Баренцево море не играет никакой роли в геополитике и нужен лишь для поддержания глупого патриотизма у мещан внутри США", — написал он.
Ударная группа кораблей НАТО зашла в Баренцево море 4 мая. В ее состав входят американские эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент". В США заявляли, что заранее уведомили об этом Россию. За действиями группы наблюдает Северный флот.
Полный текст материала читайте на сайте InoSMI >>
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9762321145
Обсудить 7
РоссияНАТОСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
про мещан внутри США - мощно))
8 мая, 15:43
О Ольга Занкова
4540002
Судя по активности обсуждения в подобных темах - России пофиг. И это хорошо. Все это - бесполезный пшик для внутреннего потребления.
8 мая, 16:17
Bilir
3710001
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