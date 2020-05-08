Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море

Эсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. Архивное фото

Эсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Читатели американского сайта Читатели американского сайта Breitbart прокомментировали появление ударной группы кораблей НАТО в Баренцевом море

Пользователи по-разному отнеслись к действиям американского флота. Часть комментаторов приветствовала заход кораблей в Баренцево море, однако многие сочли этот шаг неуместным.

"Россия — наша естественная союзница. И была бы ею и поныне, если бы Билл Клинтон не поддержал в Боснии мусульман и не бомбил Сербию", — написал Quazoid.

"Очень красноречиво, что тотемный зверь русских — медведь. Они совершенно непредсказуемы, и им нельзя доверять", — отметил комментатор под ником Victor.

"Надо с ними дружить, а не толкать в объятья красного Китая", — посоветовал Pochemunyet.

Tony Dartford назвал проблемой США Китай . Россия же, по его словам, не представляет угрозы.

"Проблема — это коммунисты/социалисты", — ответил ему Roy Bean, уточнив, что не имеет значения, где они находятся: за границей или в американском конгрессе.

По мнению пользователя под ником David, в коммунисты можно записать всю Демократическую партию.

Pochemunyet возразил, что в России партии с коммунистической идеологией уже несколько десятков лет не у власти. Он добавил, что бывал в России много раз и увидел, что "качество жизни по сравнению с советскими временами просто взлетело".

Milan, в свою очередь, заявил, что серьезная проблема для США — это "глубинное государство", а не Россия.

А пользователь с ником Vladimir Lenin упрекнул в безумии "деревенских дурачков, которые вряд ли могут показать на глобусе Россию".

"Заход этих кораблей в Баренцево море не играет никакой роли в геополитике и нужен лишь для поддержания глупого патриотизма у мещан внутри США", — написал он.

Ударная группа кораблей НАТО зашла в Баренцево море 4 мая. В ее состав входят американские эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент". В США заявляли, что заранее уведомили об этом Россию. За действиями группы наблюдает Северный флот.