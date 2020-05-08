Трамп не верит, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Китай мог преднамеренно выпустить коронавирусную инфекцию.
"Они (Китай-ред.) сделали ужасную вещь, но я не верю, что они сделали это намеренно", - заявил Трамп в интервью Fox News, добавив, что вирус мог "распространиться за пределы Китая" из-за некомпетентности.
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции.
Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США. Ранее госсекретарь Майк Помпео предположил, что вирус мог "убежать" из лаборатории в Ухане, где изучают коронавирусы. КНР отрицает обвинения.
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