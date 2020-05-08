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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:49
https://ria.ru/20200508/1571167414.html
Трамп не верит, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479773_0:57:3072:1785_1036x0_80_0_0_398ad683ae6110033197b896fdfc7c7d.jpg
РИА Новости

Трамп не верит, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус

15:34 08.05.2020 (обновлено: 15:49 08.05.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Китай мог преднамеренно выпустить коронавирусную инфекцию.
"Они (Китай-ред.) сделали ужасную вещь, но я не верю, что они сделали это намеренно", - заявил Трамп в интервью Fox News, добавив, что вирус мог "распространиться за пределы Китая" из-за некомпетентности.
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции.
Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США. Ранее госсекретарь Майк Помпео предположил, что вирус мог "убежать" из лаборатории в Ухане, где изучают коронавирусы. КНР отрицает обвинения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМайк ПомпеоУханьКоронавирус COVID-19Дональд ТрампКитайСШАВ мире
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