Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли

"Письмо с предложением конкретных мер дополнительной господдержки санаторно-курортной, гостиничной и туристской отрасли направлено в адрес руководителя ведомства. Из-за ограничения деятельности предприятий этой сферы падение объемов продаж достигло уровня 95-100%. При этом сохраняется обязанность по уплате многих обязательных платежей, а часть малых и средних предприятий не может воспользоваться мерами господдержки в связи со сложностями идентификации предприятий", - говорится в сообщении.