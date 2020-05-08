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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:34
https://ria.ru/20200508/1571167371.html
Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли
https://cdn21.img.ria.ru/images/154826/66/1548266638_0:0:2063:1160_1036x0_80_0_0_a46b4171f0c93032113f8262dd2caced.jpg
РИА Новости

Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли

15:34 08.05.2020
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© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского краяПляж в Анапе
Пляж в Анапе
© Фото : предоставлено министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
Пляж в Анапе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 8 мая - РИА Новости. Власти Кубани направили в Ростуризм письмо с предложениями о мерах поддержки санаторно-курортной отрасли, в числе прочего они попросили помочь предприятиям сферы гостеприимства получить льготы по НДС и налогу на прибыль, сообщает администрация региона.
"Письмо с предложением конкретных мер дополнительной господдержки санаторно-курортной, гостиничной и туристской отрасли направлено в адрес руководителя ведомства. Из-за ограничения деятельности предприятий этой сферы падение объемов продаж достигло уровня 95-100%. При этом сохраняется обязанность по уплате многих обязательных платежей, а часть малых и средних предприятий не может воспользоваться мерами господдержки в связи со сложностями идентификации предприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующие предложения власти выработали с учетом потребностей и пожеланий представителей отрасли.
"Мы предложили временно применять льготные пониженные ставки налога на добавленную стоимость и на прибыль за 2020 год", – приводит пресс-служба администрации слова вице-губернатора края Василия Швеца.
Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который продлится до 12 мая. На минувшей неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ущерб курортной отрасли будет непоправим, если Кубань "не выйдет из коронавируса" до начала лета. Запрет на бронирование и заселение в гостиницы и санатории региона, введённый в крае с 28 марта, сохраняется до 1 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВасилий ШвецВениамин КондратьевФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Краснодарский крайЭкономика
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