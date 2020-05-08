В Киргизии продлят режим ЧС из-за коронавируса

БИШКЕК, 8 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Киргизии будет продлен, заявил в пятницу президент страны Сооронбай Жээнбеков

"Наша главная забота — это здоровье и жизни наших граждан. Поэтому по всей республике будет сохранен режим чрезвычайной ситуации, сроки которой будут еще продлены", - цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам киргизского лидера, даже после снятия режима чрезвычайного положения гражданам и предприятиям Киргизии следует строго соблюдать дисциплину и санитарно-гигиенические правила.

"Государство несет ответственность за сохранение здоровья общества. Но для недопущения распространения инфекции каждый гражданин должен чувствовать свою ответственность. Добровольная ответственность должна быть усилена. Работодатели и местные органы власти должны вести совместную работу по принятию необходимых мер", - заявил Жээнбеков.

Количество случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день в Киргизии составило 906, из которых 226 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 650 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 62 тысяч тестов на коронавирус.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения сроком до 10 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.