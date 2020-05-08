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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:33
https://ria.ru/20200508/1571167322.html
В Киргизии продлят режим ЧС из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155554/69/1555546977_0:0:2924:1645_1036x0_80_0_0_a97f7f8a910a0f192ded447b7ce353f4.jpg
РИА Новости

В Киргизии продлят режим ЧС из-за коронавируса

15:33 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 8 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Киргизии будет продлен, заявил в пятницу президент страны Сооронбай Жээнбеков.
"Наша главная забота — это здоровье и жизни наших граждан. Поэтому по всей республике будет сохранен режим чрезвычайной ситуации, сроки которой будут еще продлены", - цитирует главу государства его пресс-служба.
По словам киргизского лидера, даже после снятия режима чрезвычайного положения гражданам и предприятиям Киргизии следует строго соблюдать дисциплину и санитарно-гигиенические правила.
"Государство несет ответственность за сохранение здоровья общества. Но для недопущения распространения инфекции каждый гражданин должен чувствовать свою ответственность. Добровольная ответственность должна быть усилена. Работодатели и местные органы власти должны вести совместную работу по принятию необходимых мер", - заявил Жээнбеков.
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Количество случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день в Киргизии составило 906, из которых 226 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 650 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 62 тысяч тестов на коронавирус.
В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения сроком до 10 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сооронбай ЖээнбековКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКиргизияВ мире
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