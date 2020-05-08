В Саратовской области число пациентов с коронавирусом на ИВЛ достигло 32

"На сегодня уже 32 пациента на ИВЛ, но при этом хочу отметить, что из них 18 человек находятся на аппарате ИВЛ инвазивно, вчера такое количество было 21, поэтому здесь в этом плане ситуация чуть-чуть лучше. Но при этом 14 человек - вчера был только один - на неинвазивном аппарате ИВЛ - это по сути дыхание кислородом не через носовую канюль, а через специальную маску и с большим давлением", - сказал Шувалов в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.