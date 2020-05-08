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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:30
https://ria.ru/20200508/1571167126.html
В Саратовской области число пациентов с коронавирусом на ИВЛ достигло 32
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_0:236:2991:1918_1036x0_80_0_0_06603a156348db8a1e1f277d6e361a95.jpg
РИА Новости

В Саратовской области число пациентов с коронавирусом на ИВЛ достигло 32

15:30 08.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Аппарат ИВЛ. Архивное фото
САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за сутки увеличилось с 22 до 32, еще 46 заболевших находятся на кислородной поддержке, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 950 случаев заражения коронавирусом. Шестнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 196 человек.
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"На сегодня уже 32 пациента на ИВЛ, но при этом хочу отметить, что из них 18 человек находятся на аппарате ИВЛ инвазивно, вчера такое количество было 21, поэтому здесь в этом плане ситуация чуть-чуть лучше. Но при этом 14 человек - вчера был только один - на неинвазивном аппарате ИВЛ - это по сути дыхание кислородом не через носовую канюль, а через специальную маску и с большим давлением", - сказал Шувалов в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он добавил, что еще 46 пациентов с COVID-19 находятся на кислородной поддержке. Всего же, по его словам, в общей сложности на лечении в стационарах области находятся 392 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, остальные лечатся в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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