В Саратовской области число пациентов с коронавирусом на ИВЛ достигло 32

САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за сутки увеличилось с 22 до 32, еще 46 заболевших находятся на кислородной поддержке, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 950 случаев заражения коронавирусом. Шестнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 196 человек.
"На сегодня уже 32 пациента на ИВЛ, но при этом хочу отметить, что из них 18 человек находятся на аппарате ИВЛ инвазивно, вчера такое количество было 21, поэтому здесь в этом плане ситуация чуть-чуть лучше. Но при этом 14 человек - вчера был только один - на неинвазивном аппарате ИВЛ - это по сути дыхание кислородом не через носовую канюль, а через специальную маску и с большим давлением", - сказал Шувалов в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он добавил, что еще 46 пациентов с COVID-19 находятся на кислородной поддержке. Всего же, по его словам, в общей сложности на лечении в стационарах области находятся 392 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, остальные лечатся в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.