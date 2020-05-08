Конте поблагодарил Путина за помощь в борьбе с COVID-19 в Италии

"Джузеппе Конте поблагодарил российскую сторону за своевременную помощь в сложный для Италии период распространения инфекции, отметил эффективность оказанного содействия и высокий профессионализм российских военных специалистов и медиков, завершающих свою гуманитарную миссию", - говорится в сообщении.