Конте поблагодарил Путина за помощь в борьбе с COVID-19 в Италии

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за помощь в борьбе с коронавирусом в Италии, отметил профессионализм военных специалистов и медиков из РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Джузеппе Конте поблагодарил российскую сторону за своевременную помощь в сложный для Италии период распространения инфекции, отметил эффективность оказанного содействия и высокий профессионализм российских военных специалистов и медиков, завершающих свою гуманитарную миссию", - говорится в сообщении.
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