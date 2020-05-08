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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:28
https://ria.ru/20200508/1571166976.html
Конте поблагодарил Путина за помощь в борьбе с COVID-19 в Италии
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РИА Новости

Конте поблагодарил Путина за помощь в борьбе с COVID-19 в Италии

15:28 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за помощь в борьбе с коронавирусом в Италии, отметил профессионализм военных специалистов и медиков из РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Джузеппе Конте поблагодарил российскую сторону за своевременную помощь в сложный для Италии период распространения инфекции, отметил эффективность оказанного содействия и высокий профессионализм российских военных специалистов и медиков, завершающих свою гуманитарную миссию", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джузеппе КонтеВладимир ПутинИталияВ мире
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