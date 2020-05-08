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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-08T15:28
https://ria.ru/20200508/1571166944.html
Китай в мае отправит в Россию примерно 18 млн масок
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РИА Новости

Китай в мае отправит в Россию примерно 18 млн масок

15:28 08.05.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовИзготовление медицинских масок
Изготовление медицинских масок
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 8 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". По данным Минпромторга РФ, Россия в мае получит из Китая примерно 18 миллионов масок.
С марта месяца из КНР в РФ было доставлено в общей сложности около 178 миллионов масок.
Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что дефицита масок в РФ не будет даже в случае введения масочного режима на всей территории страны.
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По данным министерства, в апреле в России было произведено около 138,5 миллионов различных видов масок. В то же время из Китая за указанный период было поставлено около 105 миллионов масок. В целом в России производится до 9 миллионов масок в сутки, в том числе медицинских – 3 миллиона штук.
Дальнейшие закупки масок за рубежом, по данным Минпромторга РФ, будут организованы с учётом эпидемиологической ситуации и динамики спроса в стране.
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
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