Китай в мае отправит в Россию примерно 18 млн масок

С марта месяца из КНР в РФ было доставлено в общей сложности около 178 миллионов масок.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что дефицита масок в РФ не будет даже в случае введения масочного режима на всей территории страны.

По данным министерства, в апреле в России было произведено около 138,5 миллионов различных видов масок. В то же время из Китая за указанный период было поставлено около 105 миллионов масок. В целом в России производится до 9 миллионов масок в сутки, в том числе медицинских – 3 миллиона штук.