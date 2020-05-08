В Липецкой области продлили режим самоизоляции

Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса, который продлили до 12 мая. С 17 апреля в Липецке Ельце , Задонске и Чаплыгине введен пропускной режим, с 21 апреля пропускной режим ввели в Лебедяни. С 6 мая в регионе введен масочный режим из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Режим самоизоляции в Липецкой области продлён до 31 мая", - говорится в сообщении Telegram-канала обладминистрации.

При этом власти не исключают возможности ослабления режима самоизоляции "при положительном развитии ситуации с COVID-19".

"Если в течение недели число новых случаев заражения коронавирусом не будет увеличиваться - поэтапно начнут открываться предприятия и организации. Одними из первых возобновят работу органы ЗАГС, центры "Мои Документы", детские сады", - информирует обладминистрация.

Всего в Липецкой области зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, 186 человек выздоровели, трое умерли.