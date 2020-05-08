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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:26
https://ria.ru/20200508/1571166872.html
В Липецкой области продлили режим самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/148862/99/1488629980_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_2727fb0d20d1962988e09601d228673d.jpg
РИА Новости

В Липецкой области продлили режим самоизоляции

15:26 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛипецк
Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Липецк. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Власти Липецкой области продлили до 31 мая введенный в регионе из-за коронавирусной инфекции режим самоизоляции.
Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса, который продлили до 12 мая. С 17 апреля в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине введен пропускной режим, с 21 апреля пропускной режим ввели в Лебедяни. С 6 мая в регионе введен масочный режим из-за распространения коронавирусной инфекции.
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"Режим самоизоляции в Липецкой области продлён до 31 мая", - говорится в сообщении Telegram-канала обладминистрации.
При этом власти не исключают возможности ослабления режима самоизоляции "при положительном развитии ситуации с COVID-19".
"Если в течение недели число новых случаев заражения коронавирусом не будет увеличиваться - поэтапно начнут открываться предприятия и организации. Одними из первых возобновят работу органы ЗАГС, центры "Мои Документы", детские сады", - информирует обладминистрация.
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Всего в Липецкой области зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, 186 человек выздоровели, трое умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛипецкая областьЛипецкЕлецОбщество
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