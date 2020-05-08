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2020-05-08T15:26
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Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
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РИА Новости

Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах

15:26 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора отметили важность углубления взаимодействия в международных делах, в том числе по Ливии и другим региональным кризисам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Дана положительная оценка нынешнего уровня дружественных российско-итальянских отношений, подчеркнута важность их дальнейшего развития в торгово-экономической и других сферах, а также углубления взаимодействия в международных делах, в том числе в контексте урегулирования ливийского и других региональных кризисов", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
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