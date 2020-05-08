МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в мире превысило 270 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 270 020 человек, вылечились более 1 292 672 человек, общее число выявленных случаев заражения достигло 3 864 696.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.