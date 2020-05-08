В Белграде установят Вечный огонь в 2020 году

"К сожалению, в мире есть попытки ревизии истории – жертв пытаются представить палачами и наоборот. Мы не смеем этого допустить, мы должны учить наших соотечественников, остальной мир и будущие поколения тому, что россияне и сербы боролись против Гитлера и были победителями во Второй мировой войне", - заявил замградоначальника сербской столицы.