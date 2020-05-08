В Белграде установят Вечный огонь в 2020 году

БЕЛГРАД, 8 мая – РИА Новости. Памятник "Вечный огонь" будет установлен в мемориальном комплексе Освободителям Белграда в 2020 году, сообщил заместитель градоначальника Горан Весич.
В пятницу состоялась видеоконференция, мост между Москвой и Белградом в честь 75-летия победы во Второй мировой войне. Одним из организатором является радиостанция Sputnik. Ранее прошло возложение венков к мемориальному комплексу Освободителем Белграда, где вместе покоятся советские и югославские воины-освободители.
"К сожалению, в мире есть попытки ревизии истории – жертв пытаются представить палачами и наоборот. Мы не смеем этого допустить, мы должны учить наших соотечественников, остальной мир и будущие поколения тому, что россияне и сербы боролись против Гитлера и были победителями во Второй мировой войне", - заявил замградоначальника сербской столицы.
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В этом контексте Весич предложил обратить внимание на образование подрастающего поколения и сохранение памяти.
"Белград был 20 октября 1944 года освобожден бойцами Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии, Белград этого никогда не забудет, и мы сегодня на месте, где они вместе покоятся, возложили венки", - заявил член городского руководства.
Он напомнил, что многие улицы сербской столицы носят имена прославленных советских военачальников - генерала Владимира Жданова, маршала Федора Толбухина, маршала Сергея Бирюзова, также есть бульвар Красной Армии.
"В этом году по инициативе президента Александра Вучича в мемориальном комплексе освободителям Белграда установим памятник – Вечный огонь. Спасибо всем, кто участвует в проекте, потому что это не только память о нашей совместной истории, но и символ единства и победы российского и сербского народов", - подчеркнул вице-мэр Белграда.
Он также отметил, что сербская столица стал местом, где акция "Бессмертный полк" проводится наиболее массово после Российской Федерации, и в Сербии она уже действует три года.