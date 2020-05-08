Путин и премьер Италии обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре обсудили успешное взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждено успешное взаимодействие России и Италии в борьбе с пандемией коронавируса... Условлено о продолжении тесного сотрудничества по линии профильных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.