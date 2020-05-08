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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:26
https://ria.ru/20200508/1571166479.html
Путин и премьер Италии обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037190_0:280:2824:1869_1036x0_80_0_0_d28434e517f358322a8311943ef1c6f0.jpg
РИА Новости

Путин и премьер Италии обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом

15:21 08.05.2020 (обновлено: 15:26 08.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре обсудили успешное взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждено успешное взаимодействие России и Италии в борьбе с пандемией коронавируса... Условлено о продолжении тесного сотрудничества по линии профильных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДжузеппе КонтеКоронавирус COVID-19Владимир ПутинИталияВ мире
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