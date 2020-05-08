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Ростовская область
Ростовская область
2020-05-08T15:24
https://ria.ru/20200508/1571166431.html
Ростовским предпринимателям помогут в продажах на электронных площадках
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РИА Новости

Ростовским предпринимателям помогут в продажах на электронных площадках

15:19 08.05.2020 (обновлено: 15:24 08.05.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая – РИА Новости. Предпринимателям Ростовской области будет оказана финансовая помощь при ведении продаж на электронных торговых площадках, сообщает правительство области по итогам встречи губернатора региона Василия Голубева с бизнес-сообществом.
"Одним из механизмов помощи региональному бизнесу станет возмещение части затрат на ведение продаж через российские и международные электронные торговые площадки. Кроме того, субсидии могут предоставляться на создание и продвижение сайтов и онлайн-магазинов донских промышленников и предпринимателей", - говорится в сообщении.
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Также губернатор внес предложение включить самозанятых в число получателей выплаты из федерального бюджета, предусмотренной для субъектов малого и среднего бизнеса и направленной на сохранение занятости.
Во время встречи представители бизнес-объединений также обратились к властям региона с просьбой защитить их от чрезмерно жестких требований поставщиков энергоносителей, которые продолжают требовать полной предоплаты своих услуг даже от тех предприятий, которые закрылись из-за введенных противоэпидемических ограничений. При этом компании, которые продолжают работу, сталкиваются с угрозой отключения от поставок энергоресурсов даже за незначительные задержки оплаты.
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Губернатор поручил региональному министерству экономического развития проработать данный вопрос, а также рассмотреть предложения областного уполномоченного по защите прав предпринимателей, касающиеся изменения критериев оценки нуждаемости предприятий в поддержке. По его мнению, оказывать помощь нужно всем предприятиям, чья прибыль в результате развития эпидемии и введения соответствующих ограничений снизилась на 30% и более.
На встрече также прозвучали предложения о возможности возобновить работу для некоторых предприятий сферы обслуживания, в том числе салонов красоты и фитнес-клубов. "Что касается физкультуры и спорта, то я сам считаю необходимым дать людям возможность заниматься. Но ни в коем случае это не должно приводить к скоплению людей – только в семейном формате или небольшими группами не больше двух-трех человек. Мы рассмотрим очень внимательно эти возможности со специалистами", - сказал Голубев.
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