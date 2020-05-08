Ростовским предпринимателям помогут в продажах на электронных площадках

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая – РИА Новости. Предпринимателям Предпринимателям Ростовской области будет оказана финансовая помощь при ведении продаж на электронных торговых площадках, сообщает правительство области по итогам встречи губернатора региона Василия Голубева с бизнес-сообществом.

"Одним из механизмов помощи региональному бизнесу станет возмещение части затрат на ведение продаж через российские и международные электронные торговые площадки. Кроме того, субсидии могут предоставляться на создание и продвижение сайтов и онлайн-магазинов донских промышленников и предпринимателей", - говорится в сообщении.

Также губернатор внес предложение включить самозанятых в число получателей выплаты из федерального бюджета, предусмотренной для субъектов малого и среднего бизнеса и направленной на сохранение занятости.

Во время встречи представители бизнес-объединений также обратились к властям региона с просьбой защитить их от чрезмерно жестких требований поставщиков энергоносителей, которые продолжают требовать полной предоплаты своих услуг даже от тех предприятий, которые закрылись из-за введенных противоэпидемических ограничений. При этом компании, которые продолжают работу, сталкиваются с угрозой отключения от поставок энергоресурсов даже за незначительные задержки оплаты.

Губернатор поручил региональному министерству экономического развития проработать данный вопрос, а также рассмотреть предложения областного уполномоченного по защите прав предпринимателей, касающиеся изменения критериев оценки нуждаемости предприятий в поддержке. По его мнению, оказывать помощь нужно всем предприятиям, чья прибыль в результате развития эпидемии и введения соответствующих ограничений снизилась на 30% и более.