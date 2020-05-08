Лукашенко уверен в правильности избранного Минском пути борьбы с COVID-19

МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приверженность Минска избранному пути борьбы с новым коронавирусом позволит уже через месяц о нем забыть.
"Мы избрали свой путь. Мы не ввели чрезвычайное положение… Если мы и дальше будем идти этим (избранным в Белоруссии – ред.) путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус. Поэтому берегите себя, своих родных, близких. Береженого Бог бережет", - цитирует Лукашенко в пятницу агентство Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с распространением инфекции. "Уже многие закричали о второй волне осенью. Думаю, что наш путь - это как раз преодоление не только этой тяжелой волны, но и той второй, которая, не дай Бог, наступит. Все больше людей, несмотря на этот вирус, возвращается к нормальной жизни", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко также в положительном ключе упомянул о выступлении накануне мэра Москвы Сергея Собянина. "Говорит: а за что вы нас упрекаете, москвичей, что у нас много выявляется этого вируса. Так правильно, за это надо хвалить москвичей, россиян и другие страны, которые много проводят тестов. Чем больше тестов, тем больше выявляется", - сказал он.
Вместе с тем президент подчеркнул, что главное все-таки не количество тестов, а спасение жизней людей. "Все забудут, какие цифры были по коронавирусу, насколько мы их выявляли. Все будут помнить, сколько погибло людей. Поэтому главное, на что делаем упор, - спасение людей. И самая низкая смертность при таком объеме выявляемых - в Беларуси. Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать", - сказал он. По словам Лукашенко, важно уделять внимание лечению тяжелобольных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и в Белоруссии этого оборудования достаточно.
"И очень важный показатель - сколько поступило в больницу и выписано. Опять приведу пример мэра Москвы... Он вчера констатировал: впервые в Москве выписавшихся было больше, чем поступило. Это хороший сигнал. Главное - удержать этот уровень. Тогда и на ВДНХ, и на спортивных объектах, где создают резервные места, они не понадобятся", - отметил Лукашенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались. В Белоруссии карантин и жесткие ограничения для граждан не вводились, с инфекцией борются очагово. По информации минздрава, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом выросло до 20168, умерли 116 пациентов. На 7 мая выздоровели и выписаны 5067 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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