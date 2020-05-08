Лукашенко уверен в правильности избранного Минском пути борьбы с COVID-19

Президент Белоруссии уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с распространением инфекции. "Уже многие закричали о второй волне осенью. Думаю, что наш путь - это как раз преодоление не только этой тяжелой волны, но и той второй, которая, не дай Бог, наступит. Все больше людей, несмотря на этот вирус, возвращается к нормальной жизни", - сказал белорусский лидер.

Вместе с тем президент подчеркнул, что главное все-таки не количество тестов, а спасение жизней людей. "Все забудут, какие цифры были по коронавирусу, насколько мы их выявляли. Все будут помнить, сколько погибло людей. Поэтому главное, на что делаем упор, - спасение людей. И самая низкая смертность при таком объеме выявляемых - в Беларуси. Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать", - сказал он. По словам Лукашенко, важно уделять внимание лечению тяжелобольных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и в Белоруссии этого оборудования достаточно.