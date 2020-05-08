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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:16
https://ria.ru/20200508/1571166246.html
В Роспотребнадзоре рассказали, чем чревата самоизоляция на Волге
https://cdn22.img.ria.ru/images/152065/28/1520652869_0:0:2001:1125_1036x0_80_0_0_8460758cfc5eb762083404e30bcb3a61.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, чем чревата самоизоляция на Волге

15:16 08.05.2020
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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Саратов
Город Саратов
© Depositphotos / MaykovNikita
Город Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Самоизоляция на островах Волги в Саратовской области грозит тем, что в случае ухудшения самочувствия человеку придется обращаться за помощью к "островному божеству", считает заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Саратовские власти до 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения.
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"В данном случае такая робинзонада понятна… Конечно, на острове у вас будет мало контактов, но самоизоляция если, например... у контактного лица предполагает медицинское наблюдение, а, извините, если вам на острове станет плохо… то к кому вы будете обращаться, к "островному божеству"?" - сказала Матвеева в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области, отвечая на вопрос, почему нельзя самоизолироваться в палатках на островах Волги, где рядом нет никого.
Она отметила, что, удаляясь на остров, человек может не знать своего COVID-статуса, так как коронавирусная инфекция опасна именно тем, что человек может быть не в курсе, что общался с бессимптомным носителем.
Всего в области лабораторно подтверждены 950 случаев заражения коронавирусом. Шестнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 196 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьОбщество
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