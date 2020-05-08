В Роспотребнадзоре рассказали, чем чревата самоизоляция на Волге

САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Самоизоляция на островах Волги в Самоизоляция на островах Волги в Саратовской области грозит тем, что в случае ухудшения самочувствия человеку придется обращаться за помощью к "островному божеству", считает заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Саратовские власти до 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения.

"В данном случае такая робинзонада понятна… Конечно, на острове у вас будет мало контактов, но самоизоляция если, например... у контактного лица предполагает медицинское наблюдение, а, извините, если вам на острове станет плохо… то к кому вы будете обращаться, к "островному божеству"?" - сказала Матвеева в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области, отвечая на вопрос, почему нельзя самоизолироваться в палатках на островах Волги, где рядом нет никого.

Она отметила, что, удаляясь на остров, человек может не знать своего COVID-статуса, так как коронавирусная инфекция опасна именно тем, что человек может быть не в курсе, что общался с бессимптомным носителем.

Всего в области лабораторно подтверждены 950 случаев заражения коронавирусом. Шестнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 196 человек.