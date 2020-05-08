Саратовский минздрав объяснил отсутствие курилок в COVID-госпиталях

"Естественно, в инфекционных боксах никакие места для курения не предусмотрены, потому что законом РФ установлен запрет на курение в общественных местах и в медицинских учреждениях", - сказал Шувалов в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области, отвечая на вопросы о том, предусмотрены ли места для курения в инфекционных боксах, и как выходят из положения курильщики со стажем.