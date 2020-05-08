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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:13
https://ria.ru/20200508/1571166093.html
Саратовский минздрав объяснил отсутствие курилок в COVID-госпиталях
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571155064_0:152:3371:2048_1036x0_80_0_0_2ef44c85dcd00cb4a01f70a38382c6a9.jpg
РИА Новости

Саратовский минздрав объяснил отсутствие курилок в COVID-госпиталях

15:13 08.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Врачи. Архивное фото
САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Наличие мест для курения в медицинских учреждениях, включая инфекционные боксы для пациентов с коронавирусом, запрещено федеральным законодательством, заявил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.
"Естественно, в инфекционных боксах никакие места для курения не предусмотрены, потому что законом РФ установлен запрет на курение в общественных местах и в медицинских учреждениях", - сказал Шувалов в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области, отвечая на вопросы о том, предусмотрены ли места для курения в инфекционных боксах, и как выходят из положения курильщики со стажем.
Он отметил, что в настоящее время у саратовского минздрава нет статистики, сколько курильщиков среди зараженных COVID-19, но подчеркнул, что абсолютно любое заболевание у курильщиков всегда протекает хуже, чем у тех, у кого нет этой вредной привычки. "Поэтому пользуясь случаем, с удовольствием бы обратился к вашим читателям с просьбой бросать курить и злоупотреблять алкоголем", - добавил замминистра.
Всего в области лабораторно подтверждены 950 случаев заражения коронавирусом. Шестнадцать пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 196 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
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