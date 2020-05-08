В Россотрудничестве объяснили, почему искажают историю Второй мировой

По мнению Митрофановой, если европейские политики будут ответственнее относиться к истории, то это позволит избежать фактов переписывания истории.

"Ревизия истории Второй мировой войны очень опасна. Монстры прошлого могут со всей силы обрушиться на настоящее время, мы особо это чувствуем в России и очень тревожимся по этому поводу", - подчеркнула руководитель федерального агентства.