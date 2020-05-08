В Россотрудничестве объяснили, почему искажают историю Второй мировой

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В странах Европы с легкостью предпринимают шаги по переписыванию истории Второй мировой войны, поскольку там уже не осталось политиков, воевавших на войне, таких как Франсуа Миттеран, заявила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова в ходе международной онлайн-конференции "Поклонимся великим тем годам".
"Полагаю, что причины такой легкости в переписывании истории (Второй мировой войны - ред.) состоят в том, что окончательно ушло поколение военных и послевоенных политиков, которые сами были участниками войны. Попробовали бы евродепутаты принять такую резолюцию (о приравнивании Советского Союза и фашистской Германии – ред.), когда президентом был (Франсуа) Миттеран или Жак Ширак (воевавший в Алжирской войне - ред.), которые сами лично воевали, были ранены в годы войны и не понаслышке понимали, что такое война. Люди знали цену победы и знали ее героев", - сказала Митрофанова.
"Новые европейские политики своими новыми интерпретациями фактически пытаются оправдать предательства и приспособленчества своих правительств во время войны. Кто идет в авангарде этого процесса – это небольшие страны, в том числе, к сожалению, Украина, чей народ принимал активное участие в борьбе с нацизмом", - указала глава Россотрудничества.
По мнению Митрофановой, если европейские политики будут ответственнее относиться к истории, то это позволит избежать фактов переписывания истории.
"Ревизия истории Второй мировой войны очень опасна. Монстры прошлого могут со всей силы обрушиться на настоящее время, мы особо это чувствуем в России и очень тревожимся по этому поводу", - подчеркнула руководитель федерального агентства.
В сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", в которой утверждается, что Вторая мировая началась из-за подписания Договора о ненападении между Германией и СССР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что этот документ - очередной виток грубой фальсификации истории, а искажение прошлого недопустимо.