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75 лет Великой Победы
2020-05-08T15:12
https://ria.ru/20200508/1571166033.html
В Россотрудничестве объяснили, почему искажают историю Второй мировой
https://cdn22.img.ria.ru/images/151126/80/1511268047_0:224:2956:1886_1036x0_80_0_0_5ac5504982b338597bd4c3b1cd777741.jpg
РИА Новости

В Россотрудничестве объяснили, почему искажают историю Второй мировой

15:12 08.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосол по особым поручениям, Чрезвычайный и Полномочный посол Элеонора Митрофанова
Посол по особым поручениям, Чрезвычайный и Полномочный посол Элеонора Митрофанова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В странах Европы с легкостью предпринимают шаги по переписыванию истории Второй мировой войны, поскольку там уже не осталось политиков, воевавших на войне, таких как Франсуа Миттеран, заявила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова в ходе международной онлайн-конференции "Поклонимся великим тем годам".
"Полагаю, что причины такой легкости в переписывании истории (Второй мировой войны - ред.) состоят в том, что окончательно ушло поколение военных и послевоенных политиков, которые сами были участниками войны. Попробовали бы евродепутаты принять такую резолюцию (о приравнивании Советского Союза и фашистской Германии – ред.), когда президентом был (Франсуа) Миттеран или Жак Ширак (воевавший в Алжирской войне - ред.), которые сами лично воевали, были ранены в годы войны и не понаслышке понимали, что такое война. Люди знали цену победы и знали ее героев", - сказала Митрофанова.
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"Новые европейские политики своими новыми интерпретациями фактически пытаются оправдать предательства и приспособленчества своих правительств во время войны. Кто идет в авангарде этого процесса – это небольшие страны, в том числе, к сожалению, Украина, чей народ принимал активное участие в борьбе с нацизмом", - указала глава Россотрудничества.
По мнению Митрофановой, если европейские политики будут ответственнее относиться к истории, то это позволит избежать фактов переписывания истории.
"Ревизия истории Второй мировой войны очень опасна. Монстры прошлого могут со всей силы обрушиться на настоящее время, мы особо это чувствуем в России и очень тревожимся по этому поводу", - подчеркнула руководитель федерального агентства.
В сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", в которой утверждается, что Вторая мировая началась из-за подписания Договора о ненападении между Германией и СССР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что этот документ - очередной виток грубой фальсификации истории, а искажение прошлого недопустимо.
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75 лет Великой ПобедыЕвропарламентМария ЗахароваЭлеонора МитрофановаВторая мировая война (1939-1945)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Жак ШиракГерманияСССРВ мире
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