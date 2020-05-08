ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Африке

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Число случаев заражения Число случаев заражения коронавирусной инфекцией Африке за год может достигнуть 44 миллионов, до 190 тысяч человек могут умереть, сообщается в региональном отделении ВОЗ в Африке.

"От 83 до 190 тысяч человек в Африке могут умереть от COVID-19 и от 29 до 44 миллионов могут заразиться в первый год пандемии, если меры по сдерживанию не сработают", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте организации.

Исследование, которое оценивало ситуацию в 47 африканских странах, учитывает развитие заболевания в определенной стране. Отмечается, что составленная модель прогнозирует более низкую скорость передачи инфекции в Африке, меньший возраст людей с тяжелыми заболеваниями и более низкий уровень смертности по сравнению с другими регионами, затронутыми коронавирусом. Это, по данным ВОЗ , обусловлено социальными и экологическими факторами, а также более молодым населением, которое контролировали для снижения риска передачи ВИЧ или туберкулеза. Однако низкий уровень передачи инфекции предполагает более продолжительную вспышку, которая может длиться несколько лет.

"Меры по сдерживанию, которые включают отслеживание контактов, изоляцию, улучшение практики личной гигиены и физическое дистанцирование, направлены на замедление передачи вируса, чтобы его воздействие происходило со скоростью, с которой может справиться система здравоохранения", - говорится в сообщении.

По данным ВОЗ в Африке, система здравоохранения на континенте может не справиться с прогнозируемым числом случаев. Поэтому организация рекомендует странам увеличить вместимость больниц и обеспечить доступность неотложной помощи, а также проводить тестирование, отслеживать контакты между людьми, изолировать заразившихся и лечить их.

На сегодняшний день число зараженных в Африке превышает 53 тысячи, 2 тысячи пациентов с коронавирусом умерли.