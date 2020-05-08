Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин полагает, что коллегам в Европе сегодня следовало бы осудить раздел Чехословакии, произошедший незадолго до Второй мировой войны в результате так называемого "мюнхенского сговора".
"Советский Союз, на самом деле, в конце восьмидесятых годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа. Ну почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое - не осудить вот этот раздел Чехословакии?" - сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова "Война за память", показанном в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что в СССР "прекрасно помнили и знали, как складывались годы, предшествовавшие Второй мировой войне".
"Ведь, Советский Союз предпринял колоссальные усилия для того, чтобы создать антигитлеровский пакт. Никто же не поддержал. Более того, в 38-м году ведущие западные страны - и Великобритания, и Франция - встретились в Мюнхене с Гитлером, с Муссолини и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли "мюнхенским сговором". И отдали на растерзание Чехословакию. И как бы там было приятно или неприятно кому-то, но в этом поучаствовала Польша тогдашняя", - продолжил Путин.
По его словам, тогда они "напрямую вступили в сговор с Гитлером, причем персонально, именно с ним договариваясь о том, что Польша заберет часть Чехословакии - Тешинскую область и еще один прилегающий район".