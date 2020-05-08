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2020-05-08T15:07
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Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
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РИА Новости

Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин

15:07 08.05.2020
18740
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин полагает, что коллегам в Европе сегодня следовало бы осудить раздел Чехословакии, произошедший незадолго до Второй мировой войны в результате так называемого "мюнхенского сговора".
"Советский Союз, на самом деле, в конце восьмидесятых годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа. Ну почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое - не осудить вот этот раздел Чехословакии?" - сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова "Война за память", показанном в эфире телеканала "Россия 1".
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Он отметил, что в СССР "прекрасно помнили и знали, как складывались годы, предшествовавшие Второй мировой войне".
"Ведь, Советский Союз предпринял колоссальные усилия для того, чтобы создать антигитлеровский пакт. Никто же не поддержал. Более того, в 38-м году ведущие западные страны - и Великобритания, и Франция - встретились в Мюнхене с Гитлером, с Муссолини и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли "мюнхенским сговором". И отдали на растерзание Чехословакию. И как бы там было приятно или неприятно кому-то, но в этом поучаствовала Польша тогдашняя", - продолжил Путин.
По его словам, тогда они "напрямую вступили в сговор с Гитлером, причем персонально, именно с ним договариваясь о том, что Польша заберет часть Чехословакии - Тешинскую область и еще один прилегающий район".
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)ЧехословакияВладимир ПутинЕвропаМюнхенВ мире
Популярные комментарии
Осудить делёжку Чехословакии - это значит осудить Мюнхенский Договор 1938 года Гитлера и Муссолини с Англией и Францией. Договор, который открыл дорогу кошмару Второй Мировой. Договор, который де-факто сделал его участников виновниками этого пожара. Ну как же может современная "Европа" это признать!? Ей легче объявить Гитлера и Сталина "равно ответственными". Бред, но приятный. Западный "пипл" схавает, не поморщится. И вот это - беда. Реальная беда.
8 мая, 15:37
АБАлександр Белый
5600003
"Советский Союз, на самом деле, в конце восьмидесятых годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа. Ну почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое - не осудить вот этот раздел Чехословакии?" - Вот как раз и не стоило нам осуждать этот пакт Молотова, всё там было сделано правильно в той ситуации, и люди тогда были не глупее Горбачёвых с Ельцинами. А то вечно Россию каяться призывают, а сами ни за какие преступления никогда не признают и не раскаиваются. Надо России потвёрже отстаивать своё, а то терпим до предела, а потом, когда доведут, так "и небу жарко", но зачем доводить?
8 мая, 15:54
Александр Невский
4400001
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