Мариинский театр ко Дню Победы подготовил серию показов-посвящений

К знаменательной дате на сайте Мариинки подготовлен большой виртуальный проект о том, как жил театр и его артисты в годы ВОВ. Выставка, включающая более ста редких или никогда не публиковавшихся ранее изображений, разделена на шесть тематических глав. Самые большие посвящены работе театра в эвакуации в Перми и судьбам артистов, оставшихся в блокадном Ленинграде. Основная часть представленных материалов хранится в архиве Мариинского театра.