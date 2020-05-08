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Культура
2020-05-08T15:05
https://ria.ru/20200508/1571165392.html
Мариинский театр ко Дню Победы подготовил серию показов-посвящений
https://cdn23.img.ria.ru/images/153314/62/1533146226_0:136:3157:1912_1036x0_80_0_0_6a62d7b4e9e273739b352394995069de.jpg
РИА Новости

Мариинский театр ко Дню Победы подготовил серию показов-посвящений

15:05 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМариинский театр
Мариинский театр
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Мариинский театр. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Мариинский театр ко Дню Победы приурочил серию показов-посвящений и большую виртуальную выставку "Театр в годы войны", сообщили в пресс-службе театра.
Восьмого мая в 18.00 театр покажет концерт-послание "Вместе в трудные времена", посвященный окончанию Второй мировой войны. Проект создан совместными усилиями музыкантов Мариинки, Берлинского Концертхауса, Московской филармонии. В программе произведения Чайковского, Мусоргского, Рахманинова, Шостаковича, Мессиана, Барбера, которые были записаны специально для этого вечера. В 19.00 на mariinsky.tv будет представлена одна из наиболее масштабных оперных партитур русской классики – "Война и мир" Сергея Прокофьева с посвящением Победе и русской воинской славе.
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В День Победы в 14.00 музыкальное посвящение продолжат другие сочинения Прокофьева – кантата "Александр Невский" и оратория "Иван Грозный". Вечером в 20.00 прозвучит легендарная Седьмая "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича. Величественная музыка о противостоянии и человека насилию и тирании исполнит Симфонический оркестр театра под управлением Валерия Гергиева.
К знаменательной дате на сайте Мариинки подготовлен большой виртуальный проект о том, как жил театр и его артисты в годы ВОВ. Выставка, включающая более ста редких или никогда не публиковавшихся ранее изображений, разделена на шесть тематических глав. Самые большие посвящены работе театра в эвакуации в Перми и судьбам артистов, оставшихся в блокадном Ленинграде. Основная часть представленных материалов хранится в архиве Мариинского театра.
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КультураРоссияДень ПобедыМариинский театр
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