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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:06
https://ria.ru/20200508/1571165288.html
В Липецкой области 44 человека выздоровели после коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_71965a5564bd3e78150063b0195f33c9.jpg
РИА Новости

В Липецкой области 44 человека выздоровели после коронавируса

15:06 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Свыше 40 человек в Липецкой области за сутки выздоровели после коронавирусной инфекции, общее число победивших болезнь выросло до 186, сообщает администрация региона.
"В регионе сегодня завершили лечение от коронавируса 44 человека. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, 186 человек выздоровели, 3 человека умерли", - говорится в сообщении.
По состоянию на 14.00 мск пятницы в больницах находятся: 191 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция", 327 человек с подозрением на выделение вируса.
Проходят лечение на дому 372 пациента с лёгкой формой COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛипецкая областьОбщество
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