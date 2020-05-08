В Липецкой области 44 человека выздоровели после коронавируса

"В регионе сегодня завершили лечение от коронавируса 44 человека. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, 186 человек выздоровели, 3 человека умерли", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14.00 мск пятницы в больницах находятся: 191 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция", 327 человек с подозрением на выделение вируса.