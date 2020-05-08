В ЛНР заявили о ранении четырех человек за неделю из-за обстрелов

ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По данным Народной милиции ЛНР, за неделю со стороны украинских силовиков в Донбассе зафиксировали 13 обстрелов.
"С начала текущей недели в результате преступных действий украинских боевиков ранены четверо мирных жителей республики, среди которых девочка 2013 года рождения", - сказал Осадчий.
По его словам, также в результате обстрелов населенных пунктов республики были повреждены шесть жилых домов.
"Мы призываем международные организации принудить военно-политическое руководство Украины прекратить преступные действия на юго-востоке страны, приводящие к непоправимым последствиям, ранению и гибели мирных жителей, разрушению их домостроений и объектов инфраструктуры", - заявил Осадчий.