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2020-05-08T15:03
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В ЛНР заявили о ранении четырех человек за неделю из-за обстрелов
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РИА Новости

В ЛНР заявили о ранении четырех человек за неделю из-за обстрелов

15:03 08.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По данным Народной милиции ЛНР, за неделю со стороны украинских силовиков в Донбассе зафиксировали 13 обстрелов.
"С начала текущей недели в результате преступных действий украинских боевиков ранены четверо мирных жителей республики, среди которых девочка 2013 года рождения", - сказал Осадчий.
По его словам, также в результате обстрелов населенных пунктов республики были повреждены шесть жилых домов.
"Мы призываем международные организации принудить военно-политическое руководство Украины прекратить преступные действия на юго-востоке страны, приводящие к непоправимым последствиям, ранению и гибели мирных жителей, разрушению их домостроений и объектов инфраструктуры", - заявил Осадчий.
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