Глава МИД ФРГ: только Германия виновата во Второй мировой войне

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андрес Виршинг в совместной статье для журнала Spiegel назвали национал-социалистический режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
"Постоянно предпринимаемая в последние месяцы попытка таким бесстыдным образом переписать историю требует от нас ясной позиции, которая, собственно говоря, вообще не нужна в свете непреложного исторического факта — только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну", — говорится в публикации.
По мнению авторов, 8 мая 1945 года стало для немцев ценой, которую они заплатили за приход к власти Гитлера и неспособность самостоятельно свергнуть нацистский режим.
Хайко Маас отметил, что в Польше, Прибалтике и некоторых странах Центральной, Восточной и Южной Европы до сих пор относятся к этой дате "со смешанными чувствами".
По его словам, приписывать другим народам роль преступника является несправедливостью по отношению к жертвам войны.
В заключение авторы статьи предостерегли другие страны от "превращения истории в инструмент, раскалывающий Европу".