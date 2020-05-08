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2020-05-09T01:05
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Глава МИД ФРГ: только Германия виновата во Второй мировой войне
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РИА Новости

Глава МИД ФРГ: только Германия виновата во Второй мировой войне

15:03 08.05.2020 (обновлено: 01:05 09.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ХалдейПленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
© РИА Новости / Евгений Халдей
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андрес Виршинг в совместной статье для журнала Spiegel назвали национал-социалистический режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.

"Постоянно предпринимаемая в последние месяцы попытка таким бесстыдным образом переписать историю требует от нас ясной позиции, которая, собственно говоря, вообще не нужна в свете непреложного исторического факта — только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну", — говорится в публикации.

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По мнению авторов, 8 мая 1945 года стало для немцев ценой, которую они заплатили за приход к власти Гитлера и неспособность самостоятельно свергнуть нацистский режим.
Хайко Маас отметил, что в Польше, Прибалтике и некоторых странах Центральной, Восточной и Южной Европы до сих пор относятся к этой дате "со смешанными чувствами".
По его словам, приписывать другим народам роль преступника является несправедливостью по отношению к жертвам войны.
В заключение авторы статьи предостерегли другие страны от "превращения истории в инструмент, раскалывающий Европу".
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Хайко МаасПрибалтикаВторая мировая война (1939-1945)ПольшаГерманияСССРВ мире
Популярные комментарии
Ой, а как же в октябре 1938го Польша вместе с Германией дерибанила Чехословакию это еще не война была?...
8 мая, 15:39
YSYar S
17852519
шумерам не говорите - поразрывает ведь..
8 мая, 15:10
военный строитель
161340101
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