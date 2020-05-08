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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T15:00
https://ria.ru/20200508/1571164876.html
Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 2279
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a4a3038b0f3c0cced3fda7bb3549f9a9.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 2279

15:00 08.05.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 7 мая – РИА Новости. Число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане выросло до 2279, за сутки выявлены 75 инфицированных, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлено еще 75 случаев заражения коронавирусом, 25 человек вылечились. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2279 факта заражения коронавирусной инфекцией, 1576 человек вылечились, 28 человек умерли, 675 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 28 из них оценивается как тяжелое, 39 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в пресс-релизе штаба.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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