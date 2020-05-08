Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 2279

"В Азербайджане выявлено еще 75 случаев заражения коронавирусом, 25 человек вылечились. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2279 факта заражения коронавирусной инфекцией, 1576 человек вылечились, 28 человек умерли, 675 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 28 из них оценивается как тяжелое, 39 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в пресс-релизе штаба.