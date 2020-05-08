Киселев опроверг сообщения о поддержке решения Минска по журналистам

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня", телеведущий Дмитрий Киселев опроверг сообщения о том, что якобы поддерживает шаги Минска в отношении журналистов Первого канала.
Ранее телеканал "360", сославшись на часть цитаты из газеты "Вечерняя Москва", опубликовал новость под заголовком "Киселев поддержал Белоруссию после лишения аккредитации российских журналистов".
"Лишение аккредитации российского журналиста — представителя Первого канала в Минске — невозможная, крайняя мера, явно чрезмерная реакция. Так можно слишком далеко зайти. Не нужно это сейчас. И я никогда не поддерживал этот шаг Лукашенко. Если кто-то интерпретирует мои слова как поддержку, то это профессионально недобросовестно. Вот мое опровержение", — написал Киселев в Telegram.
Лишение аккредитации
На этой неделе государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД республики лишил съемочную группу российского Первого канала возможности работать после сюжета о ситуации с COVID-19 в стране за изложенную в нем якобы недостоверную информацию.
Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз частично подтвердил РИА Новости это, уточнив, что речь идет о российском корреспонденте Алексее Кручинине и его операторе — белорусе Сергее Панасюке. При этом он не стал пояснять причину.
В посольстве России в Минске РИА Новости сообщили, что дипломаты в курсе ситуации. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации съемочной группы безосновательным.