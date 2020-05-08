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2020-05-08T16:40
https://ria.ru/20200508/1571164850.html
Киселев опроверг сообщения о поддержке решения Минска по журналистам
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РИА Новости

Киселев опроверг сообщения о поддержке решения Минска по журналистам

15:03 08.05.2020 (обновлено: 16:40 08.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня", телеведущий Дмитрий Киселев опроверг сообщения о том, что якобы поддерживает шаги Минска в отношении журналистов Первого канала.
Ранее телеканал "360", сославшись на часть цитаты из газеты "Вечерняя Москва", опубликовал новость под заголовком "Киселев поддержал Белоруссию после лишения аккредитации российских журналистов".

"Лишение аккредитации российского журналиста — представителя Первого канала в Минске — невозможная, крайняя мера, явно чрезмерная реакция. Так можно слишком далеко зайти. Не нужно это сейчас. И я никогда не поддерживал этот шаг Лукашенко. Если кто-то интерпретирует мои слова как поддержку, то это профессионально недобросовестно. Вот мое опровержение", — написал Киселев в Telegram.

Лишение аккредитации

На этой неделе государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД республики лишил съемочную группу российского Первого канала возможности работать после сюжета о ситуации с COVID-19 в стране за изложенную в нем якобы недостоверную информацию.
Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз частично подтвердил РИА Новости это, уточнив, что речь идет о российском корреспонденте Алексее Кручинине и его операторе — белорусе Сергее Панасюке. При этом он не стал пояснять причину.
В посольстве России в Минске РИА Новости сообщили, что дипломаты в курсе ситуации. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации съемочной группы безосновательным.
Минск
7 мая, 16:17Распространение нового коронавируса
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Александр ЛукашенкоДмитрий КиселевБелоруссияМедиа - Общество
Популярные комментарии
К тому же фанату нацистских прихвостней
8 мая, 15:33
MSMaksim S
12010114
Забоялся своих коллег? А я вот поддерживаю Лукашенко, не позволено на кладбищах "могилы разрывать" (фигурально, конечно), в ущерб страны, или даже пусть и властей, если не всей страны. Пустили их по хорошему, ведите себя достойно, вот у нас всякие би-би-си поливают нас грязью из нашего же дома. Зачем это допускать? Это не свобода СМИ, это мазохизм какой то, на Западе и в США вам такого не позволят.
8 мая, 17:48
Александр Невский
1200004
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