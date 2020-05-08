Киселев опроверг сообщения о поддержке решения Минска по журналистам

"Лишение аккредитации российского журналиста — представителя Первого канала в Минске — невозможная, крайняя мера, явно чрезмерная реакция. Так можно слишком далеко зайти. Не нужно это сейчас. И я никогда не поддерживал этот шаг Лукашенко. Если кто-то интерпретирует мои слова как поддержку, то это профессионально недобросовестно. Вот мое опровержение", — написал Киселев в Telegram.