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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:56
https://ria.ru/20200508/1571164489.html
В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден

14:56 08.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус
Анализ на коронавирус
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Анализ на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Пик эпидемии коронавируса в Нидерландах пришелся на конец марта – начало апреля, сейчас число новых случаев заражения и смерти от COVID-19 идет на спад, ситуацию удалось взять под контроль, сообщил РИА Новости сотрудник Национального института здравоохранения (RIVM), ответственный за связи с прессой, Коэн Берендс.
"Пик (заболеваемости COVID-19 - ред.) пришелся на конец марта - начало апреля, после чего наблюдался спад. Число новых случаев заражения коронавирусом и число погибших уменьшается. Такая тенденция наметилась с 18 апреля. Количество госпитализированных людей начало уменьшаться еще в конце марта", - рассказал сотрудник Национального института здравоохранения Нидерландов.
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По его словам, если раньше число голландцев, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии, составляло 1200-1300, то сейчас эта цифра ­- 600-700.
"Сейчас ситуация под контролем, но мы действуем очень осторожно, чтобы избежать нового роста заболеваемости, поэтому ограничительные меры сохраняются", - добавил Берендс.
Он также отметил, что на юге Нидерландов, который оказался наиболее затронут болезнью, ситуация также начала улучшаться.
За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 41 774 человека. Количество летальных исходов составляет 5288. В больницы на лечение поступили свыше 11 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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