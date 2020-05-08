В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Пик эпидемии коронавируса в Пик эпидемии коронавируса в Нидерландах пришелся на конец марта – начало апреля, сейчас число новых случаев заражения и смерти от COVID-19 идет на спад, ситуацию удалось взять под контроль, сообщил РИА Новости сотрудник Национального института здравоохранения (RIVM), ответственный за связи с прессой, Коэн Берендс.

"Пик (заболеваемости COVID-19 - ред.) пришелся на конец марта - начало апреля, после чего наблюдался спад. Число новых случаев заражения коронавирусом и число погибших уменьшается. Такая тенденция наметилась с 18 апреля. Количество госпитализированных людей начало уменьшаться еще в конце марта", - рассказал сотрудник Национального института здравоохранения Нидерландов.

По его словам, если раньше число голландцев, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии, составляло 1200-1300, то сейчас эта цифра ­- 600-700.

"Сейчас ситуация под контролем, но мы действуем очень осторожно, чтобы избежать нового роста заболеваемости, поэтому ограничительные меры сохраняются", - добавил Берендс.

Он также отметил, что на юге Нидерландов, который оказался наиболее затронут болезнью, ситуация также начала улучшаться.

За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 41 774 человека. Количество летальных исходов составляет 5288. В больницы на лечение поступили свыше 11 тысяч человек.