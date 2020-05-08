В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Сорок пять пациентов, выздоровевших от Сорок пять пациентов, выздоровевших от коронавируса , выписали из больниц в Кировской области за сутки, при этом число выявленных случаев увеличилось на 41, сообщает оперштаб региона.

"По состоянию на утро 8 мая в регионе выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 составляет 781. Все пациенты взяты под медицинское наблюдение. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное. Пациентов, нуждающихся в ИВЛ, нет", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что из инфекционных госпиталей выписаны еще 45 пациентов. Общее число выздоровевших от коронавируса в Кировской области составляет 188 человек.

Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5546 человек, в том числе 600 детей. Заболевших среди них нет.