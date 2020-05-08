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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:55
https://ria.ru/20200508/1571164367.html
В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки

14:55 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Сорок пять пациентов, выздоровевших от коронавируса, выписали из больниц в Кировской области за сутки, при этом число выявленных случаев увеличилось на 41, сообщает оперштаб региона.
"По состоянию на утро 8 мая в регионе выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 составляет 781. Все пациенты взяты под медицинское наблюдение. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное. Пациентов, нуждающихся в ИВЛ, нет", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что из инфекционных госпиталей выписаны еще 45 пациентов. Общее число выздоровевших от коронавируса в Кировской области составляет 188 человек.
Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5546 человек, в том числе 600 детей. Заболевших среди них нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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