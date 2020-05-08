Переболевших COVID-19 не будут "тащить" на парад 9 мая, заявил Лукашенко

МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с удовольствием бы увидел на параде в Минске 9 мая людей, выздоровевших после COVID-19, но силой туда власти никого не будут "тащить".

"Мы никогда на парад, на такие мероприятия в Беларуси нигде, тем более в Минске, двухмиллионном городе, не тащили людей. Это, если хотите, мое кредо, мое требование", - сказал Лукашенко, комментируя информацию в интернет, что на парад собираются пригласить тех, кто переболел коронавирусом. Слова президента приводит агентство Sputnik Беларусь.

"Я абсолютно убежден, что люди на парад придут, и нам не надо никого заставлять, тащить на этот парад. Но, если честно, то я с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни. Ведь переболевшие - это люди, которые победили. Не болезнь, это самое простое, что можно победить, не этот вирус, а то, что в голову вбили людям недобросовестные политики и прочие. Настоящая истерия, психоз", - продолжил президент.

По его словам, "люди просто стали бояться, и нам дорого стоило успокоить людей". "И я похвалил их совсем недавно - и наших стариков, и молодежь - весь наш народ. Мы рассказали честно и откровенно людям, как надо себя вести, а все остальное - в руках людей", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что особенно в регионах есть много желающих приехать на парад, и в их числе есть даже представители медперсонала, врачи. "Я не буду приветствовать только то, если людей будут насильно приглашать или даже подталкивать на это мероприятие. Это дело чести каждого человека. Кто-то по-иному думает. Вы их знаете. Мы их (оппозицию – ред.) и не зовем туда. Это их право", - подчеркнул президент.

В Белоруссии принято решение не отменять намеченный на 9 мая в столице военный парад по случаю 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По мнению белорусского лидера, он "никак не повлияет на здоровье людей". Лукашенко заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы: несмотря на COVID-19, по его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось.

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Вместе с тем с учетом пандемии коронавируса ВОЗ рекомендовала Белоруссии, которая не вводила карантин, принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования, а также отменить массовые мероприятия, в том числе политические.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались. В Белоруссии, по информации минздрава, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом выросло до 20168, умерли 116 пациентов. На 7 мая выздоровели и выписаны 5067 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.