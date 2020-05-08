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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:51
https://ria.ru/20200508/1571164004.html
В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569794507_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_00abcca81b8d02a4a075acefce4a9977.jpg
РИА Новости

В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

14:51 08.05.2020
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© REUTERS / Mike SegarМашины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США
Машины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США
© REUTERS / Mike Segar
Машины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 28,4 тысячи случаев заражения короновирусом нового типа выявили за сутки в США, более 2,2 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 28 420 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 24 252.
За последние 24 часа в США скончался 2 231 пациент с COVID-19, днем ранее сообщалось о 2 367 летальных исходах.
По данным университета Джонса Хопкинса, в США за все время коронавирусом заразились более 1,2 миллиона человек, скончались свыше 75 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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