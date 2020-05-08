В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 28,4 тысячи случаев заражения Более 28,4 тысячи случаев заражения короновирусом нового типа выявили за сутки в США , более 2,2 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 28 420 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 24 252.

За последние 24 часа в США скончался 2 231 пациент с COVID-19, днем ранее сообщалось о 2 367 летальных исходах.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США за все время коронавирусом заразились более 1,2 миллиона человек, скончались свыше 75 тысяч.