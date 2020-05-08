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2020-05-08T15:58
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В Москве заочно арестовали четырех обвиняемых по делу об убийстве Минеева
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РИА Новости

В Москве заочно арестовали четырех обвиняемых по делу об убийстве Минеева

14:49 08.05.2020 (обновлено: 15:58 08.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина у здания Басманного суда в Москве
Мужчина у здания Басманного суда в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Басманный суд в пятницу заочно арестовал четверых обвиняемых по делу об убийстве в 2014 году основателя сети магазинов "Партия" Александра Минеева.
Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова, следствие ходатайствовало о заочном аресте Сарудина Багаудинова, Игоря Лесковского, Александра Винса и Екатерины Яковлевой.
"Ходатайства были удовлетворены. Багаудинов обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц, Яковлева и Винс - в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, Багаудинов и Лесковский обвиняются в отмывании денежных средств", - добавила Морозова.
Как уточнил источник агентства, "все четверо проходят обвиняемыми по делу об убийстве в 2014 году бизнесмена Александра Минеева".
Минеев, бывший владелец сети магазинов "Партия", погиб в результате покушения в январе 2014 года: по данным следствия, убийца, сидевший в соседнем автомобиле, выпустил в коммерсанта почти обойму из автомата. Следствие установило, что к убийству бизнесмена причастны бывший зять покойного Бориса Березовского Георгий Шуппе и его деловой партнер Михаил Некрич. Оба они скрываются за границей и заочно арестованы.
Здание Мосгорсуда. Архивное фото
16 марта 2015, 15:29
В России вступил в силу заочный арест экс-зятя БерезовскогоГеоргий Шуппе и его деловой партнер Михаил Некрич обвиняются в организации убийства основателя сети магазинов "Партия" Александра Минеева в январе 2014 года и мошенничестве с его имуществом.
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Михаил НекричГеоргий ШуппеБорис БерезовскийАлександр МинеевПроисшествия
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