В Москве заочно арестовали четырех обвиняемых по делу об убийстве Минеева

В России вступил в силу заочный арест экс-зятя Березовского Георгий Шуппе и его деловой партнер Михаил Некрич обвиняются в организации убийства основателя сети магазинов "Партия" Александра Минеева в январе 2014 года и мошенничестве с его имуществом.