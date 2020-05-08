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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-08T14:49
https://ria.ru/20200508/1571163841.html
Виртуозы Китая и России 9 мая примут участие в онлайн-концерте
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571163551_0:0:971:546_1036x0_80_0_0_48ea3e763dda0dbddbc94cbeddd4a5dd.jpg
РИА Новости

Виртуозы Китая и России 9 мая примут участие в онлайн-концерте

14:49 08.05.2020
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© Информслужба "Россия-Китай: главное"Концерт "Музыка нас связала"
Концерт Музыка нас связала
© Информслужба "Россия-Китай: главное"
МОСКВА, 8 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". На виртуальной сцене в интернете 9 мая можно будет услышать мелодии на гуцине и балалайке, гучжэне и гуслях. В День Победы информслужба "Россия-Китай: главное" Медиакорпорации Китая представляет онлайн-концерт виртуозов игры на национальных инструментах Китая и России.
Концерт "Музыка нас связала" начнется 9 мая в 14:30 по московскому времени в режиме онлайн-трансляции. Посмотреть выступления музыкантов двух стран можно на странице "Россия-Китай: главное" ВКонтакте, в микроблоге портала Sina, в интернет-эфире мобильного приложения "Россия-Китай: главное" и видео-приложения Медиакорпорации Китая "Яншипинь".
В программу концерта вошли известные музыкальные произведения двух стран - "День Победы", "Укрощение тайфуна", "Журавли", "Ода цветущей груше" и многие другие в исполнении прославленных мастеров игры на традиционных народных инструментах.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
7 мая, 16:44Россия-Китай: Главное
Посол РФ предложил создать мемориал боевому братству России и Китая
Красота спасет мир! В канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в условиях пандемии онлайн-концерт "Музыка нас связала", организованный информслужбой "Россия-Китай: главное", на языке музыки расскажет о заботе, надежде и взаимной поддержке наших стран, а также продемонстрирует всему миру решимость Китая и России победить коронавирус.
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияДень ПобедыКитай
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