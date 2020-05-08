Виртуозы Китая и России 9 мая примут участие в онлайн-концерте

МОСКВА, 8 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". На виртуальной сцене в интернете 9 мая можно будет услышать мелодии на гуцине и балалайке, гучжэне и гуслях. В . На виртуальной сцене в интернете 9 мая можно будет услышать мелодии на гуцине и балалайке, гучжэне и гуслях. В День Победы информслужба "Россия-Китай: главное" Медиакорпорации Китая представляет онлайн-концерт виртуозов игры на национальных инструментах Китая и России.

Концерт "Музыка нас связала" начнется 9 мая в 14:30 по московскому времени в режиме онлайн-трансляции. Посмотреть выступления музыкантов двух стран можно на странице "Россия-Китай: главное" ВКонтакте, в микроблоге портала Sina, в интернет-эфире мобильного приложения "Россия-Китай: главное" и видео-приложения Медиакорпорации Китая "Яншипинь".

В программу концерта вошли известные музыкальные произведения двух стран - "День Победы", "Укрощение тайфуна", "Журавли", "Ода цветущей груше" и многие другие в исполнении прославленных мастеров игры на традиционных народных инструментах.