Раввин Александр Борода поздравил россиян с Днем Победы

"Поздравляю нас всех с 75-летием со Дня великой Победы! Дорогие, уважаемые ветераны, вы отдали так много, чтобы у людей было счастье и свобода. Мы все - ваши дети, внуки, правнуки - говорим вам спасибо! Пусть Всевышний оберегает вас, дарует душевную гармонию и радость, крепкого вам здоровья", - сказал Борода.