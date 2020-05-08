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Религия и мировоззрение
2020-05-08T23:33
https://ria.ru/20200508/1571163720.html
Раввин Александр Борода поздравил россиян с Днем Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156393/06/1563930641_0:0:2997:1687_1036x0_80_0_0_cabc0928fb2197edfecda85c7edface9.jpg
РИА Новости

Раввин Александр Борода поздравил россиян с Днем Победы

14:48 08.05.2020 (обновлено: 23:33 08.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАлександр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравил всех с наступающим Днем Победы и пожелал не забывать историю, сообщает в пятницу пресс-служба ФЕОР.
"Поздравляю нас всех с 75-летием со Дня великой Победы! Дорогие, уважаемые ветераны, вы отдали так много, чтобы у людей было счастье и свобода. Мы все - ваши дети, внуки, правнуки - говорим вам спасибо! Пусть Всевышний оберегает вас, дарует душевную гармонию и радость, крепкого вам здоровья", - сказал Борода.
По его словам, "сегодня люди не боятся быть евреями" и гордятся своей верой, создают семьи и рожают детей - и это "наш лучший ответ злодейским планам Гитлера, наше олицетворение победы, который уже 75 лет".
Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
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"Сколько свободных и счастливых поколений выросло с тех пор, сделано множество уникальных открытий, созданы великие произведения – и все это стало возможным благодаря подвигам Красной армии, подвигу наших предков", - заметил раввин.
В связи с этим он призвал не забывать историю, "чтобы ни в коем случае не начать путать черное и белое, губителей и освободителей". "Великая Отечественная война – пример того, как добро, правда, человечность, милосердие оказывается сильнее и побеждает агрессию, ложь, зло и разрушение", - подытожил глава ФЕОР.
Фронтовые кинооператоры-напарники Илья Аронс (слева) и Леон Мазрухо у Бранденбургских ворот и Рейхстага. Берлин, май 1945 год
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаДень ПобедыОбщество
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