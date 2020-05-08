Раввин Александр Борода поздравил россиян с Днем Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравил всех с наступающим Днем Победы и пожелал не забывать историю, сообщает в пятницу пресс-служба ФЕОР.
"Поздравляю нас всех с 75-летием со Дня великой Победы! Дорогие, уважаемые ветераны, вы отдали так много, чтобы у людей было счастье и свобода. Мы все - ваши дети, внуки, правнуки - говорим вам спасибо! Пусть Всевышний оберегает вас, дарует душевную гармонию и радость, крепкого вам здоровья", - сказал Борода.
По его словам, "сегодня люди не боятся быть евреями" и гордятся своей верой, создают семьи и рожают детей - и это "наш лучший ответ злодейским планам Гитлера, наше олицетворение победы, который уже 75 лет".
"Сколько свободных и счастливых поколений выросло с тех пор, сделано множество уникальных открытий, созданы великие произведения – и все это стало возможным благодаря подвигам Красной армии, подвигу наших предков", - заметил раввин.
В связи с этим он призвал не забывать историю, "чтобы ни в коем случае не начать путать черное и белое, губителей и освободителей". "Великая Отечественная война – пример того, как добро, правда, человечность, милосердие оказывается сильнее и побеждает агрессию, ложь, зло и разрушение", - подытожил глава ФЕОР.