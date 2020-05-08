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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:54
https://ria.ru/20200508/1571163574.html
"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869415_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a17cfe98173f14007b7575cf85872b83.jpg
РИА Новости

"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус

14:54 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Биотехнологическая компания "Система-БиоТех" (входит в АФК "Система") приступила к регистрационным лабораторно-клиническим испытаниям нового теста, который позволит оперативно диагностировать коронавирусную инфекцию в мобильном режиме, в том числе, в общественных местах, говорится в сообщении "Системы".
"Такие мобильные тесты, не требующие дорогостоящего лабораторного оборудования и сложной подготовки медперсонала, можно будет эффективно использовать для маршрутизации входящего потока пациентов в стационарах, на предприятиях – для обследования сотрудников непосредственно на рабочих местах, а также для массового тестирования населения (в том числе в общественных местах, на объектах транспортной инфраструктуры)", - говорится в сообщении.
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В нем уточняется, что система экспресс-анализа даст возможность выявлять наличие вируса по слюне за 30 минут. Принцип действия данной тест-системы основан на методе изотермальной реакции. По предварительным внутренним оценкам "Системы-БиоТех", чувствительность экспресс-теста составляет около 70-80%, при этом тест практически не дает ложноотрицательных результатов. "Система-БиоТех" продолжает работать над повышением точности теста и по результатам независимых исследований готовится подать регистрационное досье на свою новую разработку.
"Анализ с помощью экспресс-теста может проводиться первым этапом обследования населения с целью скрининга, в то время как лабораторный тест методом ПЦР предназначен для подтверждения и верификации вирусной инфекции с чувствительностью свыше 95%. Обнаружение вируса в обеих тест-системах основано на идентификации определенных генных последовательностей, что позволяет с высокой специфичностью диагностировать присутствие вируса у человека", - приводятся в сообщении слова управляющего партнера АФК "Система" Артема Сиразутдинова.
Ранее компания получила регистрационное удостоверение на другую свою тест-систему – набор реагентов для выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2 в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Диагностические наборы, производимые на заводе "Ниармедик Фарма" в Обнинске, уже поставляются в клинические лаборатории, выполняющие анализы на COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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