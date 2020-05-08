"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Биотехнологическая компания "Система-БиоТех" (входит в АФК "Система") приступила к регистрационным лабораторно-клиническим испытаниям нового теста, который позволит оперативно диагностировать Биотехнологическая компания "Система-БиоТех" (входит в АФК "Система") приступила к регистрационным лабораторно-клиническим испытаниям нового теста, который позволит оперативно диагностировать коронавирусную инфекцию в мобильном режиме, в том числе, в общественных местах, говорится в сообщении "Системы".

"Такие мобильные тесты, не требующие дорогостоящего лабораторного оборудования и сложной подготовки медперсонала, можно будет эффективно использовать для маршрутизации входящего потока пациентов в стационарах, на предприятиях – для обследования сотрудников непосредственно на рабочих местах, а также для массового тестирования населения (в том числе в общественных местах, на объектах транспортной инфраструктуры)", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что система экспресс-анализа даст возможность выявлять наличие вируса по слюне за 30 минут. Принцип действия данной тест-системы основан на методе изотермальной реакции. По предварительным внутренним оценкам "Системы-БиоТех", чувствительность экспресс-теста составляет около 70-80%, при этом тест практически не дает ложноотрицательных результатов. "Система-БиоТех" продолжает работать над повышением точности теста и по результатам независимых исследований готовится подать регистрационное досье на свою новую разработку.

"Анализ с помощью экспресс-теста может проводиться первым этапом обследования населения с целью скрининга, в то время как лабораторный тест методом ПЦР предназначен для подтверждения и верификации вирусной инфекции с чувствительностью свыше 95%. Обнаружение вируса в обеих тест-системах основано на идентификации определенных генных последовательностей, что позволяет с высокой специфичностью диагностировать присутствие вируса у человека", - приводятся в сообщении слова управляющего партнера АФК "Система" Артема Сиразутдинова.

Ранее компания получила регистрационное удостоверение на другую свою тест-систему – набор реагентов для выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2 в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Диагностические наборы, производимые на заводе "Ниармедик Фарма" в Обнинске , уже поставляются в клинические лаборатории, выполняющие анализы на COVID-19.