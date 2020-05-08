Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Курс рубля может восстановиться до докризисных значений уже в июне. Этому поспособствует возвращение нефтяных котировок на прежний уровень и оживление основных мировых экономик, считает аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов.

"Поводом для мажорных настроений служит вступившее в силу соглашение по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+, а также постепенный перезапуск ряда мировых экономик", — цитирует эксперта " Российская газета ".

Кроме того, по мнению собеседника издания, на нефтяные цены влияет банкротство сланцевых компаний в США и повышение цен на саудовское сырье.

"Уже сейчас с большой долей уверенности можно сказать, что худшее для цены барреля нефти позади", — отмечает Дроздов.

Он прогнозирует в ближайшее время цены на фьючерсные контракты Brent на уровне 28-32 доллара за баррель, а по оптимистичному сценарию котировки могут достичь 35-37 долларов.