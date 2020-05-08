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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-08T18:44
https://ria.ru/20200508/1571163370.html
Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571090225_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_ea765763c4227a399e1833b36b692e09.jpg
РИА Новости

Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу

14:42 08.05.2020 (обновлено: 18:44 08.05.2020)
14278
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Курс рубля может восстановиться до докризисных значений уже в июне. Этому поспособствует возвращение нефтяных котировок на прежний уровень и оживление основных мировых экономик, считает аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов.
"Поводом для мажорных настроений служит вступившее в силу соглашение по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+, а также постепенный перезапуск ряда мировых экономик", — цитирует эксперта "Российская газета".
Кроме того, по мнению собеседника издания, на нефтяные цены влияет банкротство сланцевых компаний в США и повышение цен на саудовское сырье.
"Уже сейчас с большой долей уверенности можно сказать, что худшее для цены барреля нефти позади", — отмечает Дроздов.
Он прогнозирует в ближайшее время цены на фьючерсные контракты Brent на уровне 28-32 доллара за баррель, а по оптимистичному сценарию котировки могут достичь 35-37 долларов.
По мнению аналитика, в ожидании следующего заседания Центробанка курс российской валюты может войти в диапазон 69-71 рубль за доллар.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьСергей ДроздовBrentРубльЭкономика
Популярные комментарии
Ага. В 2014г так же обещали. Каждый раз обещают, только чето не возвращается. И до кризиса был 62-64. А не 70+.
8 мая, 15:12
Василий Иванов
1700002
До кризиса доллар был в районе тридцати,если последнего то 62,но никак не 69-71.хотя обещания ранее были к возврату конца 2013,то есть 30-ти.Видимо память "специалистов-предсказателей",как у рыбки.
8 мая, 16:17
АААлекс. А.
900001
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